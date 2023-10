La gamme Adventure Honda évolue pour rester dans la course ! Performances en hausse, technologies de série et diverses améliorations peaufinent les gros trails Honda, futurs concurrents de la BMW R 1300 GS.

De prime abord, le bicylindre en ligne de 1 084 cm3 voit ses performances augmenter à bas et moyens régimes. Si la puissance est toujours de 102 ch, le couple augmente de 7 % (112 Nm) à 5500 tr/min contre 6 250 tr/min sur le précédent millésime. Le rapport volumétrique passe de 10.1:1 à 10.5:1. Associé au changement du calage de la distribution, aux modifications des conduits d’admission, aux nouveaux réglages d’allumage et au nouveau silencieux, le twin délivre de meilleures performances sur toute la plage de régime moteur.

Ces modifications ont nécessité une révision de la transmission DCT, qui voit ses rétrogradages placés plus haut. Le démarrage et le passage de la première / seconde vitesse seraient aussi plus doux.

Pour une meilleure protection, les deux machines s’agrémentent d’une face avant redessinée, conjuguée à une nouvelle bulle réglable sur 5 positions.

Honda CRF1100L Africa Twin 2024 : des suspensions EERA avec le DCT

L’Africa Twin standard peut être équipée par des suspensions pilotées Showa EERA, jusqu’alors réservées à la version Adventure Sports. Elles permettent de régler l’amortissement sur 5 niveaux (Soft, Mid, Hard, Off-Roaf et User). Avec ce système, la moto est livrée de série avec le DCT, des poignées chauffantes et une prise 12V.

Notons enfin que la jante de 21 pouces s’enrichit désormais d’un pneu tubeless Metzeler Karoo Street.

L’Africa Twin 2024 sera disponible dès le mois de décembre 2023 en rouge, noir et blanc/bleu (version DCT uniquement). Elle s’affichera à partir de 14 599 euros avec boite mécanique et à partir de 18 099 euros avec boite DCT et suspensions EERA.

Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024 : en DCT uniquement

L’Africa Twin Adventure Sports est réorientée pour une utilisation routière, en témoigne sa jante de 19 pouces à l’avant chaussée par un pneu plus large pour une meilleure adhérence.

Le débattement des suspensions EERA - désormais de série - est abaissé de 20 mm. Et qui dit suspensions EERA, dit boite DCT de série également. Ce choix s’explique par les ventes de l’Adventure Sports l’an dernier : 71% des machines commandées étaient équipées d’une boite DCT. Face à ce succès, Honda a pris la décision de ne plus commercialiser la version boite méca.

Enfin, l’Adventure Sports voit sa selle s’épaissir de 15mm pour un meilleur confort lors des voyages aux longs cours.

L’Africa Twin Adventure Sports 2024 sera proposée à partir de décembre 2023 en noir ou tricolore, à partir de 19 599 euros.