Tandis que BMW dévoile ses quelques nouveautés 2023 (coloris et équipements de série), Triumph fait de même, mais avec une différence majeure. Outre de nouveaux coloris pour l’ensemble de la gamme Modern Classics Triumph, les Street Twin et Street Scrambler 900 sont rebaptisées sobrement "Speed Twin 900" et "Scrambler 900". Par conséquent, l’appellation "Street" est définitivement abandonnée afin de favoriser la simplicité et l’harmonisation au sein de la gamme néo-rétro du constructeur.

Triumph Modern Classics 2023 : des nouveaux coloris en pagaille

Triumph Speed Twin 900 et Scrambler 900 2023

La "nouvelle" Street Speed Twin 900 débarque en grande grande pompe avec un gris mat, une couleur argentée et un coloris noir. Du coté du Street Scrambler 900, il arrive en noir/rouge et en vert khaki mat.

Triumph Speed Twin et Scrambler 1200 2023

A l’instar du Scrambler 900, le Scrambler 1200 reçoit un coloris noir/rouge. La Speed Twin 1200 quant à elle, pourra revêtir une livrée orange.

Triumph Bonneville T100, T120 et Bobber 2023

Tandis que la Bobber se pare de la livrée rouge "Red Hopper", la Bonneville T100 s’agrémente d’un coloris bleu ciel/orange.

La T120 est désormais disponible en noir/bleu et en noir biton "Sapphire Black & Matt Sapphire Black".

Triumph Speedmaster 2023

Le custom britannique pourra recevoir le coloris rouge "Cordovan Red".

Triumph Thruxton RS 2023

Enfin, la déclinaison typée café racer qu’est la Thruxton RS pourra s’habiller d’un vert profond couplé à un gris metallisé.