Les millésimes BMW 2023 arrivent au mois d’août ! Pour l’occasion, la firme bavaroise nous détaille les nouveautés qui enrichiront quelques unes de ses motos.

De prime abord, les clignotants LED confort de certains modèles (les F900, R 18, CE 04 et S1000 XR, entre autres) seront désactivables directement sur l’écran TFT. Coté équipements optionnels qui passent de série, la R18 Transcontinental s’agrémentera d’une marche arrière tandis que les routières K 1600 GT et K 1600 GTL disposeront du système de démarrage sans clé "Keyless Ride".

BMW G 310 R et GS 2023

En attendant la future G 310 RR, BMW nous fait part des nouvelles livrées qui habilleront ses deux petites cylindrées. Si le blanc, le bleu et le noir "triple black" de la G 310 GS disparaissent, la moto sera déclinée dans un nouveau noir, un style "Sport" (rouge/blanc/bleu) et un style "Rallye" (noir/rouge/doré).

Même topo pour la G 310 R qui, en plus d’un style "Passion" rougeoyant, aura aussi droit au style Sport. La livrée "Limestone" (noir/rouge/bronze) est néanmoins retirée.

BMW R 1200 NineT 2023

Du coté de la R 1200 NineT, plusieurs coloris ont été ajoutés à une gamme de livrées déjà bien complète. Les finitions "Option 719" gagnent des coloris blanc/vert clair et blanc/vert foncé tandis que la version R NineT Scrambler pourra recevoir un gris mat. Hélas, les coloris noir/rouge et gris/bleu ne sont plus proposés.

BMW R 18 2023

Outre la marche arrière désormais de série sur la R 18 Transcontinental, la gamme "Option 719" est étendue aux gros cruisers BMW avec un gris/blanc aux liserés dorés.

Les versions B et Transcontinental pourront également se parer d’un bleu métallisé.

BMW F 750 GS, 850 GS et 850 GS Adventure 2023

Le coloris bleu de la F 750 GS sera troqué contre un coloris typé "BMW Motorsport" (bleu/blanc/rouge). Les F 850 GS seront déclinées en version "Trophy", s’apparentant de fait aux motos du GS Trophy, tandis que les GS Adventure pourront revêtir un style "Rallye" (bronze/doré).

BMW R 1250 GS et GS Adventure 2023

Le best-seller du trail routier pourra lui aussi être décliné en version "Trophy". En revanche, la version « 40 Years GS Edition » et le coloris noir métallisé disparaissent du catalogue.

BMW R 1250 RT 2023

Le coloris blanc sera échangé contre une livrée "Option 719" grise.

BMW F 900 XR

Étonnant de constater que le coloris rouge (pourtant populaire !) de la F 900 XR disparaisse. Une livrée bleue "racing" le remplacera.

BMW S 1000 R 2023

Les coloris rouges et argent/jaune seront remplacés par deux livrées noires / bleues.

BMW K 1600 GT et GTL 2023

Comme précisé en début d’article, les grosses routières auront désormais le démarrage sans clé de série. Du coté des coloris, le blanc sera remplacé par une livrée "Option 719" grise.

BMW C 400 X et GT 2023

Coté scooter, seuls les C 400 écoperont d’un changement. Le X passera au gris avec étriers dorés, et pourra aussi s’afficher "sportivement" en blanc avec des jantes bleues. La livrée noire/bleue ne sera plus proposée. Quant au GT, il pourra également recevoir une livrée grise avec étriers dorés.