Lancées en 2019, les Triumph 1200 Scrambler arrivaient pile poil pour satisfaire la mode du néo-rétro. Aujourd’hui, la gamme "tout terrain" des Modern Classics Triumph perdure avec quelques évolutions bienvenues.

Triumph Scrambler 1200 XE 2024 : la version haute de gamme

La Triumph Scrambler 1200 XE, version la plus luxueuse de la gamme, voit sa partie cycle revue. Terminé la fourche Showa et les amortisseurs Ohlins, c’est désormais Marzocchi qui assure l’ensemble. L’avant est suspendu par une fourche aux tubes de 45 mm et l’arrière par des amortisseurs à bonbonnes séparées.

Les deux suspensions offrent le même débattement qu’avec la précédente configuration, soit 250 mm. De fait, si la marque change, les prestations semblent identiques... Un point à confirmer lors d’un futur essai ! La liaison au sol pourra être assurée par des pneus Metzeler Tourance ou par des pneus Michelin Anakee Wild si l’envie vous prend de tâter le off-road. Le réservoir quant à lui, perd 1 litre de contenance (15 litres).

Coté freinage, les étriers Brembo M50 sont remplacés par des modèles Stylema, tandis qu’à l’arrière, l’étrier Brembo disparait au profit d’un étrier Nissin.

Le bicylindre de 1200 cm3 calé à 270° est également modifié pour la norme Euro 5b, avec un travail sur l’admission et l’échappement. Si les valeurs de couple et de puissance restent les mêmes (90 ch et 110 Nm), elles sont atteintes à des régimes plus bas de 250 tr/min. Grâce à ces modifications, l’échappement ne devrait plus "chauffer" la jambe droite du pilote.

Pas de changement coté électronique, le Scrambler 1200 XE demeure toujours bien équipé : 6 modes cartographiques (Rain, Road, Off-Road, Off-Road Pro, Sport et Rider), ABS sur l’angle désactivable ou réglable avec 2 modes, contrôle de traction ajustable sur 4 niveaux et régulateur de vitesse et écran TFT connecté. En sus, la moto se dote désormais de commodos rétroéclairés, d’un nouveau phare LED avec éclairage de jour DRL, d’un feu arrière revu et de nouveaux clignotants.

La Triumph Scrambler 1200 XE 2024 sera proposée en noir, en orange/noir et en noir/gris à partir de 16 495 euros au mois de janvier 2024.

Triumph Scrambler 1200 X 2024 : moins chère, plus ergonomique

La Triumph Scrambler 1200 X est la nouvelle version entrée de gamme. Elle remplace le modèle XC tout en étant plus ergonomique et accessible côté tarif. La selle gagne en en confort et perd 20 mm de hauteur (820 mm). Le guidon est réduit de 65 mm et reste réglable en inversant les pontets.

Si elle hérite des mêmes changements que le Scrambler 1200 XE côté moteur, de nombreuses modifications sont mises en oeuvre pour baisser son tarif. Les suspensions également signées par Marzocchi, débattent à 170 mm soit 30 mm de moins que sur le modèle précédent. Elles perdent leur réglage hydraulique, remplacé par un réglage en précontrainte. Les étriers Brembo M 50 sont troqués contre des Nissin à doubles pistons. La monte de pneus est assurée par des Metzeler Karoo Street.

Toujours dans une logique économique, le Scrambler X ne dispose pas du régulateur de vitesse et voit son compteur TFT simplifié. En revanche, le nouveau phare avant LED et le reste du package électronique de la 1200 XE répondent présent.



Tous ces efforts amènent le tarif de départ de la Triumph Scrambler X à 14 995 euros. Elle sera disponible en janvier 2023 dans des coloris noirs, rouges et gris.