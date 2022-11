Une nouvelle Street, c’est à chaque fois un petit événement sur la planète moto depuis la sortie du modèle en 2007, tant le roadster de Hinckley, né sous les meilleurs auspices, séduit par son homogénéité et son sex appeal. Pour 2023, Triumph poursuit le perfectionnement de la bête avec une stratégie plus haut de gamme.

Triumph Street Triple R et RS 765 2023 : encore plus performantes

La Street Triple s’embourgeoise, pourrait-on dire en découvrant ce millésime 2023, surtout en tenant compte de la série spéciale et limitée Moto2 (voir notre présentation), déclinaison "coursifiée" du roadster anglais.

Grâce aux informations glanées au cours du développement pour la compétition Moto2, le trois cylindre de 765 cm3 est modifié en profondeur : tandis que son taux de compression est augmenté de 4,7%, le moteur s’enrichit de nouveaux pistons, bielles, goujons, chambres de combustion, soupapes et arbres à cames. Par conséquent, puissance et couple passent de 118 ch/77 Nm à 120 ch/80 Nm sur la version R, et de 123 ch/79 Nm à 130 ch/80 Nm sur la RS.

Les rapports de boite sont revus pour une meilleure réactivité du nouveau quickshifter de série. Ajoutons également le nouveau système ABS réglable et optimisé pour les virages, le nouveau contrôle de traction déconnectable et ajustable sur 4 niveaux, les modes de pilotages améliorés (Route, Pluie, Sport et Configurable), un guidon élargi de 12 mm offrant une meilleure position de conduite et l’apparition d’un nouveau système d’échappement à flux libre.

La Street Triple R, qui fait figure d’entrée de gamme au sein de la gamme 765 cm3, est plutôt richement dotée dans son millésime 2023, en témoigne l’ensemble électronique-assistances-ergonomie qui devrait renforcer le caractère sportif de la moto.

La Street Triple RS est évidemment la mieux lotie, avec une géométrie promettant davantage de vivacité, complétée par un mode piste supplémentaire et un upgrade du freinage couplé : des étriers Brembo Stylema à 4 pistons mordant deux disques de 310 mm à l’avant sont associés à un levier Brembo MCS réglable.

Le compteur TFT quant à lui, est reconduit, assisté par des commodos plus ergonomiques.

Enfin, l’esthétique de la famille Street Triple 765, revue à coups de serpe, porte haut les prétentions dynamiques renouvelées : les écopes ont gonflé jusqu’à dissimuler une partie du cadre et le réservoir est redessiné mais perd 2,4 L de contenance au passage.

Les deux motos devraient être disponibles au premier semestre 2023. On attend désormais les tarifs.

Triumph Street Triple R et RS 765 2023 : l’essentiel

Triumph Street Triple R 765 2023

Performances du trois-cylindres améliorées, 120 ch et 80 Nm

Taux de compression augmenté de 12,65:1 à 13,25:1 (+ 4,7 %)

Modification des rapports de boîte et de la transmission finale

Nouvel échappement, nouveau silencieux

Quickshifter up & down de série sur toutes les versions

ABS optimisé en courbe

Antipatinage à 4 niveaux (+ OFF) optimisé en courbe

4 modes de conduite aux cartographies « plus dynamiques »

Embrayage assisté

Antiwheeling

Étriers radiaux monoblocs Brembo M4.32 à l’avant

Fourche inversée Showa SFF-BP réglable

Mono-amortisseur Showa réglable

Freinage couplé av/ar

Pneus Continental ContiRoad

Guidon plus large (+ 12 mm)

Nouvelles écopes

Nouveau réservoir (15 l au lieu de 17,4)

Feux full leds

Option selle basse – 28 mm (et – 10 mm encore avec suspension arrière abaissée)

Coloris : gris, blanc

Triumph Street Triple RS 765 2023

Puissance 130 ch à 12 000 tr/min

Mode Piste (intervention minimale de l’ABS)

Hauteur de selle augmentée de 11 mm à 836 mm

Angle de chasse réduit de 0,7° à 23,2°

Empattement réduit de 6 mm à 1399 mm

Étriers de frein Brembo Stylema à l’avant, disques flottants

Maître-cylindre radial et levier de frein avant Brembo MCS

Mono-amortisseur Öhlins STX40 à réservoir séparé

Pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP V3

Écran TFT 5 pouces, connecté, avec chrono

Feux de jour DRL

Sabot moteur

Capot de selle/selle passager interchangeables

Coloris RS : gris/orange, rouge/argent, jaune/argent

Triumph Street Triple R et RS 765 2023 : fiche technique

Moteur :

Trois-cylindres en ligne à refroidissement liquide, 765 cm3

Puissance : 120 ch (88,3 kW) à 11 500 tr/min (version R), 130 ch (95,6 kW) à 12 000 tr/min (version RS),

Couple : 80 Nm à 9 500 tr/min

Partie Cycle :

Châssis : en aluminium avec boucle arrière en 2 pièces moulées sous haute pression

Suspension avant (version R et RS) : Fourche inversée Showa de 41 mm - Big Piston (SFF-BP), amortissement réglable en compression et en détente, et réglage de la précharge. Débattement de 115 mm

Suspension arrière (Version R) : Amortisseur Showa à réservoir piggyback, réglage de la compression, de la détente et de la précharge. Débattement de 133,5 mm

Suspension arrière (Version RS) : Amortisseur Öhlins STX40 à réservoir séparé amortissement réglable en compression et en détente, et réglage de la précharge. Débattement de 131,2 mm

Freinage avant (Version R) : Deux disques flottants de 310 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo M4.32 à 4 pistons, OC-ABS

Freinage avant (Version RS) : Deux disques flottants de 310 mm, étriers monoblocs radiaux Stylema Brembo à 4 pistons, OC-ABS, maître-cylindre radial MCS Brembo

Freinage arrière : Disque unique de 220 mm, étrier Brembo à un piston, OC-ABS

Jantes et pneus : Continental ContiRoad (Version R), Pirelli Diablo Supercorsa V3 SP2 (Version RS), 120/70 ZR17 à l’avant et 180/55 ZR 17 à l’arrière

Dimensions et poids :

Réservoir : 15 litres

Poids : 189 kg tous pleins faits (RS : 188 kg)

Hauteur de selle : 826 mm (RS : 836 mm)