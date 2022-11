La compétition demeure un sacré faire-valoir pour les constructeurs moto. Triumph, fournisseur officiel du moteur du championnat Moto2 depuis 2019 avec son trois-cylindres 765 cm3 (un contrat reconduit pour trois ans en 2021), ne s’était pas encore fendu d’une série spéciale Street Triple Moto2, justement : voilà, c’est fait pour 2023 !

Si l’on vous dit qu’elle sera par ailleurs limitée à 765 exemplaires (de chaque coloris, ce qui fait donc en tout 1530), vous comprenez pourquoi…

Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition 2023 : une Street Triple RS de course

Cette Street au tempérament de pistarde exacerbé n’est plus vraiment destinée au commun des motards, et préfigure ce que pourrait être une Daytona 765 déshabillée : si elle reprend la base de la déjà très pointue version RS 2023 (voir notre présentation), elle se fait plus exclusive avec des demi-guidons bracelets (au-dessus du té, pour rester poli), une fourche inversée réglable Öhlins NIX30 de 43 mm, un débattement de roue avant de 133,5 mm et un empattement et un angle de chasse réduits par rapport à la RS.

La moto se distingue également de ses homologues R et RS avec des coloris spécifiques (jaune/blanc ou jaune/aluminium) et des graphiques siglés Moto2.

A l’instar de la Street Triple RS, la selle de la Moto2 (839 mm de hauteur tout de même !) pourra être remplacée par une selle basse combinée à un rabaissement du train arrière pour ne se percher qu’à 801 mm de hauteur.

On n’oubliera pas non plus les quelques pièces en carbone (ce qui ne la rend pas plus légère que la RS), et, sur chaque moto de la série, le té supérieur « délicieusement usiné sur lequel est gravé son numéro », afin d’ajouter « encore plus de désirabilité », selon le dossier de presse... Ce dernier ne dit pas, à l’heure où nous écrivons ces lignes, si son tarif sera aussi délicieux et désirable !

Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition 2023 : l’essentiel

Taux de compression augmenté de 12,65:1 à 13,25:1 (+ 4,7 %)

Modification des rapports de boîte et de la transmission finale

Nouvel échappement, nouveau silencieux

Demi-guidons bracelets

Quickshifter up&down de série

ABS optimisé en courbe

Antipatinage à 4 niveaux (+ OFF) optimisé en courbe

4 modes + mode Piste (intervention minimale de l’ABS)

Hauteur de selle : 839 mm

Angle de chasse : 23°

Empattement : 1397 mm

Écran TFT 5 pouces, connecté, avec chrono

Feux full leds + DRL

Sabot moteur, garde-boue avant, panneaux latéraux et finition de l’optique avant en carbone

Capot de selle/selle passager interchangeables

Coloris : jaune « Racing » /alu ou blanc/jaune « Racing »

Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition 2023 : fiche technique

Moteur :

Trois-cylindres en ligne à refroidissement liquide, 765 cm3

Puissance : 130 ch (95,6 kW) à 12 000 tr/min

Couple : 80 Nm à 9 500 tr/min

Partie Cycle :

Châssis : en aluminium avec boucle arrière en 2 pièces moulées sous haute pression

Suspension avant (version R et RS) : Fourche inversée Öhlins NIX30, amortissement réglable en compression et en détente, ainsi qu’en précharge. Débattement de 115 mm

Suspension arrière : Amortisseur Öhlins STX40 à réservoir séparé amortissement réglable en compression et en détente, et réglage de la précharge. Débattement de 131,2 mm

Freinage avant (Version RS) : Deux disques flottants de 310 mm, étriers monoblocs radiaux Stylema Brembo à 4 pistons, OC-ABS, maître-cylindre radial MCS Brembo

Freinage arrière : Disque unique de 220 mm, étrier Brembo à un piston, OC-ABS

Jantes et pneus : Pirelli Diablo Supercorsa V3 SP2, 120/70 ZR17 à l’avant et 180/55 ZR 17 à l’arrière

Dimensions et poids :

Réservoir : 15 litres

Poids : 188 kg tous pleins faits

Hauteur de selle : 839 mm