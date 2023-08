Alors que son contrat avec Ducati Pramac arrive à son terme, Johann Zarco signe finalement chez LCR Honda pour deux ans. Il remplacera Alex Rins, qui déménage lui aussi pour courir chez Yamaha, aux cotés de Fabio Quartararo.

Honda offre une stabilité au pilote français, doublée d’une meilleure visibilité sur son avenir en MotoGP. De part sa grande expérience sur diverses machines de la catégorie reine, il est un atout pour la firme japonaise, qui l’aidera dans le développement de sa Honda RC213V, actuellement mise à mal par la concurrence italienne.

"Ducati m’offrait la possibilité de poursuivre un an mais sans la garantie d’être chez Pramac, tandis qu’Honda m’a proposé deux ans de contrat et même un autre projet pour le futur mais il est trop tôt pour y penser", expliquait Johann Zarco dimanche dernier, lors du Grand Prix d’Autriche. "Ces deux dernières années, même en ayant des bons résultats, ça a été difficile de prolonger avec Ducati et c’est stressant tous les ans de ne pas savoir si on va continuer... Pour un sportif de 33 ans, c’est bien d’avoir de la stabilité. Tant qu’on est compétitif, on veut rester en MotoGP et je le suis donc c’est bien d’avoir l’assurance de poursuivre pendant deux ans"

The news you already know !💥😉 LCR Honda CASTROL is proud to announce the signing of Johann Zarco.

The two-time Moto2 World Champion will join the team in 2024 ! Bienvenu, Johann ! 🤝#LCR #NotBreakingNews #MotoGP pic.twitter.com/1aaqEg9Z6u — LCR Team (@lcr_team) August 22, 2023

Honda et Johann Zarco, ce n’est pas une première. Il pilotait au sein du team LCR Honda lors des 3 derniers Grand Prix de la saison 2019, après avoir quitté prématurément KTM en pleine saison.

Johann Zarco chez le team LCR Honda lors de la saison 2019 du MotoGP (© Lukasz Swiderek/PSP/Presse Sports)

“Compte tenu de l’expérience et des performances de Johann en MotoGP depuis qu’il a rejoint la catégorie, LCR et le HRC sont impatients d’entamer cette aventure ensemble. Nous sommes très excités d’accueillir Johann dans l’équipe LCR Honda Castrol, maintenant que tous les détails et les signatures sont finalisés, a commenté le patron du Team Honda. C’est un retour dans notre équipe après le court moment que nous avons vécu ensemble en 2019, où nous avions déjà pu voir son potentiel et son éthique de travail. Il reste encore beaucoup de courses et de travail à accomplir cette saison, mais nous avons hâte de débuter ce nouveau projet en 2024.”