Le champion du monde Francesco Bagnaia (Ducati) et Marc Márquez (Gresini Ducati) se sont accrochés alors qu’il se battaient ensemble pour le gain de la quatrième place. L’autre fait marquant est la chute de Maverick Viñales (Aprilia), deuxième à l’entame du dernier tour, vraisemblablement à cause d’un problème technique. Les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (LCR Honda) se classent respectivement septième et quinzième.

Classement du Grand Prix MotoGP du Portugal 2024

Le prochain rendez-vous du Championnat du Monde MotoGP 2024 se tiendra aux États-Unis, sur le circuits des Amériques, les 12, 13 et 14 avril prochains. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats des courses.

crédit photo : Michelin