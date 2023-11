Jorge Martín (Pramac Ducati) gagné la dernière course sprint de la saison du Championnat du monde MotoGP à Valencia. Brad Binder (KTM) et Marc Márquez (Honda) complètent le podium. Pecco Bagnaia (Ducati) se classe cinquième. 14 points séparent Martín et Bagnaia au général, le titre se jouera demain dans le dernier GP de l’année !