Fabio Quartararo prolonge son contrat avec Yamaha jusqu'en 2026

S’il demeure déçu des performances de sa Yamaha YZR-M1 face aux Ducati, Fabio Quartararo ne lâche pas la firme aux 3 diapasons pour autant. Et pour cause, le pilote français de 24 ans, champion du monde de MotoGP en 2021, vient de renouveler son contrat avec le constructeur japonais jusqu’en 2026. Un décision étonnante, alors qu’il sous entendait envisager un tout autre avenir en compétition. Les première raisons évoquées seraient un développement technique assidu de son destrier, la Yamaha YZR-M1, épaulé par de nouveaux techniciens tels que Massimo Bartolini, auparavant chez Ducati.

« L’hiver dernier, Yamaha m’a prouvé qu’ils avaient une nouvelle approche et un nouvel état d’esprit agressif. Je suis très confiant : nous retrouverons les avant-postes ensemble, explique Fabio Quartararo. Il y a six ans, ils m’ont donné la chance de passer en MotoGP et depuis, nous avons accompli de grandes choses ensemble. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour recommencer à nous battre pour la victoire. Je travaillerai dur et je suis sûr qu’ensemble, nous réaliserons notre rêve une fois de plus ! »

« Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Racing et le Monster Energy Yamaha MotoGP Team ne ménagent pas leurs efforts pour assurer un avenir radieux à Fabio en adoptant une approche plus agressive du développement de la moto [...], déclare Lin Jarvis, directeur général de Yamaha. Nous sommes les premiers à admettre qu’on a du pain sur la planche avant de revenir au niveau de compétitivité qui était le nôtre en 2021 et au premier semestre 2022. Cependant, avec Fabio, vous savez qu’il donnera toujours le meilleur de lui-même. Il est également naturel pour lui de créer une harmonie et une bonne atmosphère avec tous les membres du team. Il peut compter sur le soutien total de l’équipe et de Yamaha à chaque étape du processus. Nous ferons tout pour remporter de nouveaux championnats ensemble. »

