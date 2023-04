Depuis quelques années, le supermotard de moyenne et grosse cylindrée est tombé en désuétude. La XT660 de Yamaha n’est plus, la Dorsoduro d’Aprilia non plus. KTM et Ducati font partie des rares constructeurs à maintenir le segment avec leurs 690 SMC et Hypermotard. Mais quid des supermotard orientés "touring" ? Pas grand chose à se mettre sous les mains depuis la feu KTM 990 SMT (Supermoto Sport Touring) de 2013. Mais 10 ans après, la nouvelle 890 SMT arrive pour ravir les amateurs !

KTM 890 SMT 2023 : à mi-chemin entre une 890 Duke et Adventure !

A ceux qui trouvent la mode des trails lassante ; jetez donc un oeil à cette 890 SMT ! Héritant du bicylindre LC8c (105 ch à 8 000 tr/min et 100 Nm à 6500 tr/min) des 890 Duke et Adventure, ce nouveau supermotard GT (osons l’appellation) a tout pour convaincre les amateurs de sportivité sans évincer l’aspect "touring" pour autant. Avec sa large selle biplace (860 mm de hauteur), son poids contenu (194 kg à sec), ses jantes de 17 pouces chaussées par des pneus Michelin PowerGP (120/70 ZR 17 à l’avant et 180/55 ZR 17 à l’arrière) et son réservoir fin de 15,8 litres, cette nouvelle machine pourrait ravir les routards de tous bords.

Autres agréments et pas des moindres : la moto dispose d’un guidon réglable sur 6 positions, d’une bulle, de carénages façon "Adventure" optimisant la protection et de suspensions réglables WP Apex avec 180 mm de débattement. Le freinage ABS est assuré par un double disque de 320 mm mordu par des étriers 4 pistons à l’avant et par un disque de 260 mm doté d’un étrier double piston à l’arrière.

Comme il est coutume de voir chez KTM, la 890 SMT est au top électroniquement. Livrée de série avec des réglages Supermoto, elle se pare d’un ABS en courbe et d’un contrôle de traction sur l’angle tous deux réglables, mais aussi de modes moteur : Rain, Street, Sport et Track (option), ajustables sur l’écran TFT de 5 pouces. Le régulateur de vitesse et le shifter up/down en revanche, ne seront accessibles que sur les premiers 1500 km. Pour en bénéficier au delà, il faudra passer par la case options...

Prochainement disponible dans l’unique coloris noir/blanc/orange, cette nouvelle KTM 890 SMT débarquera en concession à partir de 14 599 euros.