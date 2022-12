Après le retour de sa 790 Adventure et la présentation des nouveaux coloris de sa gamme Street, KTM nous détaille l’édition 2023 de sa 890 Duke. Si rien ne change coté moteur (bicylindre en V LC8 de 105 ch pour 108 Nm de couple), la partie cycle s’offre de nombreuses révisions.

KTM 890 Adventure 2023 : suspensions, ergonomie et protections revues

La 890 Adventure 2023 suit une partie des évolutions de la nouvelle Adventure R : tête de fourche élargie, plus d’espaces au guidon pour installer son GPS, bulle plus haute et large, réservoir et carénages redessinés en largeur, garde-boue plus fin, centre de gravité plus bas, selle plus confortable et abaissable à 825 mm... Tous ces agréments corrigeraient les quelques défauts de protection et de confort du millésime précédent.

Le train avant s’équipe d’une fourche WP APEX de 43 mm, réajustée pour régler sa compression et détente manuellement sur sa partie supérieure. A l’arrière, l’amortisseur également signé APEX, est toujours réglable à la main. Par ailleurs, l’ensemble de ces suspensions obtiennent de nouveaux paramètres pour améliorer confort et contrôle. Enfin, la moto s’équipe d’un nouveau sabot moteur en aluminium et voit ses jantes de 21 et 18 pouces chaussées par des pneus polyvalents Pirelli Scorpion STR.

Outre, une meilleure synchronisation avec les modes de conduite (Offroad ABS, Street, Rain et Rally en option), l’ABS est mis à jour en tenant compte des informations transmises par la centrale inertielle. Selon les conditions de roulage, la puissance de freinage s’adapte avec une efficacité accrue. A l’instar de la 890 Adventure R, toutes les options électroniques optionnelles sont actives durant les 1 500 premiers kilomètres afin de donner un aperçu concret à l’utilisateur.

Au guidon, les commandes s’enrichissent d’un bouton warning, tandis que l’écran TFT reçoit un verre minéral renforcé, un éclairage adaptatif à la luminosité ambiante et une interface plus intuitive. On pourra d’ailleurs y connecter son smartphone pour bénéficier de l’application KTMConnect qui permet, entre autre, une navigation GPS point par point.

Disponible en concession dès le mois de janvier 2023, la 890 Duke se déclinera dans deux livrées (orange ou noir).