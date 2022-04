Julien Toniutti détient un palmarès impressionnant en course moto ! Et pour cause, il a été quintuple champion de France des rallyes routiers entre 2012 et 2018 et a enchainé trois podiums d’affilée au Dark Dog Moto Tour... mais il est aussi et surtout le recordman français du Tourist Trophy, soit le pilote français le plus rapide sur le tracé ! Grâce à l’expertise acquise, il a ensuite participé au développement de l’excellent jeu vidéo "TT Isle of Man 2" sorti en 2020.

Du 29 mai au 10 juin 2022, le pilote reprend le guidon pour tenter de décrocher un nouveau record sur le tracé historique.

Julien Toniutti au Tourist Trophy 2022 : l’interview

(propos recueillis par Thierry Limonne)

Bonjour Julien, tout d’abord, comment ça va ?

Julien Toniutti : "Bonjour, ça va bien. Merci. Il y a des beaux projets pour la saison. J’ai hâte qu’elle commence."

Le TT est de nouveau au programme de la saison 2022. Pourquoi repartir là-bas 4 ans après ?

JT : "Certes 4 ans sans rouler là bas, cela peut paraitre long, mais je n’ai raté qu’une édition. Celle de 2019, car les éditions 2020 et 2021 ont été annulés à cause du Covid. Je retourne au TT simplement parce que j’en ai envie. Mon approche de la course est très matricielle et réfléchie. J’essaye de TOUT comprendre, de tout analyser, et si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Avant de me réinscrire au TT, l’objectif était de cocher plusieurs cases : avoir 2 bonnes motos une 600 (Yamaha R6) et une 1000 (BMW S1000RR), avoir de bons pneus (Michelin), des partenaires fidèles - que je remercie au passage - trouver le financement, être en forme physiquement, être bien dans sa tête et savoir s’entourer de bonnes personnes. Pour 2022, il y a des croix dans toutes les cases. Les voyants sont au vert. J’en ai envie, les capacités,... bref, j’ai les cartes en mains. Donc j’y retourne ! Les sensations là-bas sont uniques. Le TT te permet de vivre la vie plus intensément. Avant, pendant et après."

Quel est le programme ?

JT : "C’est un programme classique avec 5 courses : 2 en Supersport (600cc), 1 en Superbike (1000cc), 1 en Superstock (1000cc) et le Senior TT(1000cc). Cela représente 2400 kilomètres d’essai et courses. C’est assez complet."

Quels sont les objectifs ? Améliorer tes chronos et ton record français de 2018 ?

JT : "L’objectif, c’est qu’il n’y a pas d’objectif, à part de prendre du plaisir à rouler et de revenir. Le TT impose un respect et un courage immense. On ne fait pas le parcours dans une voiture de golf ! C’est une course qui peut faire peur. Mais derrière les plus grandes peurs, il y aussi souvent les plus grandes satisfactions. Le TT donne un goût extrême à la vie. Le corps et le cerveau fonctionnent parfaitement ensemble, à 100% de leur potentiel. Cette sensation est très puissante mais aussi très douce.

Au TT, je viens réciter tout ce que je sais faire, tout ce que j’ai appris depuis des années. Il n’y a que là-bas où je peux rencontrer cet instant de vérité. Au TT, on ne peut pas tricher, ni se cacher, ni se prendre pour un autre. On ne peut pas rouler au dessus de ses pompes. Le TT me donne un feedback énorme sur moi-même. Même le dernier pilote d’une course au TT, ce n’est pas n’importe qui. Pendant 2 semaines, je sais exactement qui je suis, ce que je vaux, et qui je ne suis pas. Il n’y a donc pas d’objectif, sauf celui de revenir. Je garde (j’essaye) la tête sur les épaules. Si je ne le sens pas sur place, lors des essais ou en course, je m’arrêterai sur le coté puis je remettrai les motos dans le camion. Le TT c’est un truc incroyable, mais la vie c’est quand même mieux !"

Calendrier des courses du Tourist Trophy 2022

Superbike : Samedi 4 Juin

Supersport 1 : Lundi 6 Juin

Superstock : Lundi 6 Juin

Supersport 2 : Mercredi 8 Juin

Senior TT : Vendredi 10 Juin

