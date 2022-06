Célèbre pour fédérer le patrimoine sportif moto le plus brillant depuis 2009, le Sunday Ride Classic prendra une nouvelle fois place les 11 et 12 juin prochains sur le circuit Paul Ricard au Castellet (83). Cette année, le Yamaha Racing Héritage Club offrira le plus beau des spectacles.

Sunday Ride Classic 2022 : Giacomo Agostini, Carlos Lavado et Christian Sarron répondent présent !

Sur piste, nous retrouverons des sportives historiques telles que les TZ750 « Agostini » de 1977, TZ750 « Sarron » de 1977 , TZ750 « Rigal » de 1978, TZ250L « Sarron » de 1984 et YZR250 « Lavado » de 1986.

Mais ce n’est pas tout, puisque ce sont des pilotes légendaires qui piloteront les machines : Carlos Lavado (Champion du monde 250 entre 1983-1986), Christian Sarron (Champion du monde 250 en 1984) et Giacomo Agostini (15 fois champion du monde 350 et 500 entre 1966 et 1975) !

Une occasion unique d’admirer ces légendes vivantes revenir faire le show sur piste pour le plaisir des yeux. A cela s’ajoutera une réplique de la Yamaha YZR500 1993 ROC de Freddie Spencer, pilotée par Eric de Seynes, président de Yamaha Motor Europe.

Sur le stand du Yamaha Racing Club et en présence du TZ Club, Giacomo Agostini et Christian Sarron assureront les dédicaces. Coté motos, des YZR500 1989 « Sarron », XSR900 2022, YZR750 0W31 « Cecotto » et R1 60e anniversaire 2022 seront fièrement exposées à leurs cotés.

Avec 1000 motos en piste et l’occasion rêvée de rencontrer des pilotes de renom, cette édition 2022 du Sunday Ride Classic s’annonce mémorable !



Pour en savoir plus et réserver vos billets, rendez-vous sur le site officiel du Sunday Ride Classic.