Vainqueur de l’épreuve à neuf reprises et notamment des six dernières éditions (l’édition 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire), l’Équipe de France retentera la victoire à domicile et devra faire face à une concurrence plus déterminée que jamais. Découvrez ci-dessous la liste officielle des engagés :

Supermoto des Nations 2021 : le programme

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

8h45 – 9h : S4, Essais libres (15 mn)

9h05 – 9h25 : Open, Essais libres (20 mn)

9h30 : Briefing des pilotes

10h – 10h30 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 1 (30 mn)

10h40 – 11h10 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 2 (30 mn)

11h20 – 11h50 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 3 (30 mn)

Entracte

13h – 13h30 : SM des Nations, Essais chronométrés, Groupe 1 (30 mn)

13h45 – 14h15 : SM des Nations, Essais libres, Groupe 2 (30 mn)

14h30 – 15h : SM des Nations, Essais libres, Groupe 3 (30 mn)

Entracte

15h30 : SM des Nations, Qualifications Groupe 1 (20 mn)

15h55 – 16h10 : S4, Essais chronométrés (15 mn)

16h35 : SM des Nations, Qualifications Groupe 2 (20 mn)

17h – 17h20 : Open, Essais chronométrés (20 mn)

17h45 : SM des Nations, Qualifications Groupe 3 (20 mn)

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

8h00 - 8H15 : Warm up S4, (15 mn)

8h20 - 8h35 : Warm up Open, (15 mn)

8H40 - 9h00 : Warm Up finale B (20 mn)

9h10 - 9h30 : SM des Nations, Warm Up 1 (20 mn)

09h40 - 10h00 : SM des Nations, Warm Up 2 (20 mn)

10h10 - 10h30 : S4, 1ère course (12 mn+1 tour)

10h55 - 11H15 : Finale B (20 mn)

11h20 - 11h50 : Open, 1ère course (20 mn + 1 tour)

12h00 : SM des Nations, Cérémonie d’ouverture et présentation des équipes

13h30 : SM des Nations, 1ère course (20 mn) Groupe 1 + Groupe 2

14h - 14h25 : S4, 2ème course (12 mn+1 tour)

15h10 : SM des Nations, 2ème course (20 mn) Groupe 2 + Groupe 3

15h40 - 16h10 : Open, 2ème course (20 mn + 1 tour)

16h50 : SM des Nations, 3ème course (20 mn) Groupe 1 + Groupe 3

17h15 : Remise des prix SM des Nations

17h30 : Remise des prix S4 et Open

Un accueil chaleureux et animé

Piste d’initiation gratuite pour les jeunes,

Restauration,

Jeu concours,

Consigne de casque gratuite en partenariat avec la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC),

Parking gratuit.

Rendez-vous les 18 et 19 prochain au circuit Carole (93) pour suivre le championnat !

Lien vers la billetterie

Site officiel

Page Facebook