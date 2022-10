En dépit de multiples amendes et plaintes, le circuit d’Albi pourrait être écarté des menaces de fermeture à l’avenir !

Selon nos confrères de ladepeche.fr, DS Events (société exploitante du circuit depuis 2015) et la ville d’Albi auraient trouvé un accord financier. Si DS Events ne devrait plus être délégataire, le circuit perdurerait malgré tout : la ville d’Albi veut en faire son centre d’essais (véhicules électriques et à hydrogène) et conserver le caractère événementiel du lieu. En effet, le circuit attire 90 000 spectateurs par an, avec un large calendrier de compétitions. Seule l’activité commerciale, tels que les baptêmes, devrait prendre fin.

Du coté de la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse (CNCV), elle évaluera la faisabilité du renouvellement de l’homologation du circuit d’ici septembre 2023. Après avoir reçu le bilan de la CNCV, le préfet du Tarn (81) devra donner son feu vert, en tenant compte de l’ensemble des parties concernées, associations de riverains comprises.

_

Source : ladepeche.fr

Crédit photos : tourisme-tarn.com