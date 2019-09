6e titre consécutif pour les Séniors

Depuis 2014, l’équipe de France Senior s’illustre au « Nations ». Archifavorite pour ce nouveau rendez-vous à Carole (93), elle n’avait qu’un objectif en tête : renouveler l’exploit de 2017.

Face à 15 autres équipes en lice, Thomas Chareyre (#1) - sextuple champion du monde -, Sylvain Bidard (#2) et Laurent Fath (#3) ont toutefois dû - à l’instar des pilotes d’endurance qui, 850 km plus au Sud, tentaient de disputer le Bol d’Or sous des hallebardes - composer avec la pluie. En perçant les nuages à quelques minutes du coup d’envoi de la compétition, elle a imposé de chausser les pneus pluie. La vigilance allait donc être de mise durant l’épreuve, notamment dans les parties terre suffisamment glissantes pour enlever de la traction aux motos. Le Supermoto des Nations se dispute en effet sur un parcours mixte terre-bitume.

Des chutes et des victoires

Beaucoup de pilotes partiront à la faute à l’image de Laurent Fath, auteur des deux holeshots de ces manches. Thomas Chareyre chutera lui aussi en première manche avant de parfaitement contrôler sa dernière course devant l’Italien Elia Sammartin. Quant à Sylvain Bidart, ses courses amorcées en milieu de peloton ne l’empêcheront pas de s’offrir une victoire et une troisième place. Avec 10 points dans son escarcelle à l’issue des 3 courses, l’équipe de France s’offre pour la 6e année consécutive le Trophée Francesco Zerbi, du nom du président de la FIM de 1995 à 2006. La délégation compte désormais 9 succès en 14 éditions.

Une équipe de France Junior brillante

Sébastien Bonnal, l’entraîneur des Français misait aussi sur un résultat référence en Junior après avoir sélectionné Emerick Bunod (#41), Axel Marie-Luce (#42) et Nicolas Cousin (#40). Les « Bleuets » ont fait sensation, raflant non seulement le titre dans leur catégorie mais s’invitant, de surcroît, sur le podium scratch des Nations avec une deuxième place. La pièce maîtresse de ce succès s’appelle Emerick Bunod. Pourtant peu habitué à évoluer dans ces conditions, le Martiniquais s’est imposé dans la première course avant de terminer 4e. Nicolas Cousin et Axel Marie-Luce finiront de sceller le sort de la délégation.

Sébastien Bonnal, un coach heureux

Un résultat très satisfaisant pour Sébastien Bonnal, qui était déjà la cheville ouvrière du succès de 2017 : « Mon objectif était de faire monter les deux équipes, Junior et Senior, sur le podium scratch. Pari réussi. Le seul bémol a été la météo car ça peut totalement redistribuer les cartes. On a donc essayé d’anticiper au maximum, de travailler sur toutes les stratégies, sur la piste et sur la manière d’aborder les courses. »

Le Bronze pour l’Italie

Seconde en 2018, la « Squadra Azzura » emmenée par Elia Sammartin, Diego Monticelli et Luca d’Addato restera menaçante jusqu’au bout pour l’équipe de France Junior. En vain. Avec 38 points, l’Italie prend la 3e place du classement devant la République-Tchèque et l’Allemagne pour le top 5 final.

Moto Magazine, partenaire de l’épreuve, a offert 50 places à ses abonnés pour assister à ce week-end sportif.