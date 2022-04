Le très populaire Circuit Carole, proche de Paris, ouvre désormais ses portes aux jeunes pilotes en devenir ! Intitulée "Circuit Carole for Kids", cette école de pilotage accessible dès 6 ans offre des cours en toute sécurité selon l’âge et le niveau.

Circuit Carole for Kids : 4 formules d’apprentissage

Au sein des 4 formules, on trouve des stages d’initiation (enfants de 6 ans et plus) sur deux heures ou une demi-journée, offrant une première approche de la moto.

Pour les plus expérimentés (enfants de 7 ans et plus - formule performance), les cours se déroulent sur une demi-journée ou une journée complète. Ceux-ci proposent des exercices supervisés et personnalisés en vue d’améliorer les compétences acquises. Aussi, une formule annuelle programme 18 cours encadrés. Enfin, la formule "vacances scolaires", comme son nom l’indique, permet aux enfants de suivre des stages de 4 jours pendant leurs vacances.

Quid des machines et de l’équipement ? Le Circuit Carole s’engage à fournir des petites motos adaptées aux enfants et des tenues nécessaires à la pratique.

Sylvain Guintoli, Axel Maurin et Cédric Tangre encadreront l’apprentissage

Autre détail et pas des moindres, l’école est parrainée de Sylvain Guintoli, pilote émérite du Team Yoshimura SERT Motul (championnat du monde d’endurance). Il apportera son soutien sur plusieurs sessions courant 2022.

Circuit Carole for Kids : les tarifs

Les tarifs débutent à 59 euros pour les stages d’initiation et à 79 euros pour la formule performance. Quant au pass annuel, le tarif affiché est de 1990 euros.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site officiel de Circuit Carole for Kids.