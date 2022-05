Le Grand Prix de France du MotoGP est l’événement sportif moto majeur sur notre territoire. Depuis la victoire du pilote français Fabio Quartararo l’année dernière, et ce, en dépit de la crise sanitaire, le MotoGP a plus que jamais gagné de l’importance dans l’univers du sport mécanique français.

Grâce à l’engouement pour la discipline et une météo clémente, le Grand Prix de France a explosé ses records d’affluence les 13, 14 et 15 mai 2022 avec pas moins de 110 000 spectateurs le dimanche ! Pour rappel, le dernier record a eu lieu en 2018 avec un public de 105 000 personnes. La performance s’est également produite à la télévision, avec plus de 1,43 millions de spectateurs devant la course ! Les fans de la catégorie reine sur place comme en distanciel, ont pu profiter d’une course fantastique, figurant comme une belle consolation après deux Grand Prix sans public pour cause sanitaire.

Alors certes, pas de doublé français cette année, mais nos pilotes Fabio Quartararo et Johann Zarco ont conquis les 4ème et 5ème place avec brio, juste derrière Aleix Espargaro, Jack Miller et le vainqueur Enea Bastianini.

On a déjà hâte d’assister au Grand Prix de France Moto 2023, qui célébrera son 30ème anniversaire. En attendant, on vous invite à visionner notre débrief du Grand Prix de France 2022 en compagnie de Thomas Baujard et Philippe Guillaume :





Un record d’affluence (aussi !) sur le stand de Moto Magazine et GP Mag

Dans le village du Grand Prix de France, notre stand a également fait carton plein ! Thomas Baujard, rédacteur en chef de notre magazine GP Mag, en compagnie de Jean Marc Belotti, coordinateur de la FFMC PPC, ont été ravis d’accueillir un public aussi enjoué et passionné.

Pour l’occasion, un tirage au sort avait été mis en place pour tenter de gagner l’un des 4 exemplaires du beau livre "Il était une fois... Valentino Rossi en Grand Prix de 1996 à 2021" par les éditions de la FFMC.

Thomas Baujard en compagnie d’un fan de GP Mag, ayant remporté l’un des 4 exemplaires de notre livre sur Valentino Rossi

Les retours positifs sur GP Mag étaient nombreux, ce qui nous motive plus que jamais à continuer sur cette voie !

Le jeune pilote Loucas Sagnier en compagnie de Jean-Marc Belotti. Le champion du MiniGP de France a eu la chance de remporter l’un de nos beaux livres sur Valentino Rossi. Bravo p’tit gars !

On vous donne d’ores et déjà rendez-vous au Grand Prix de France Moto 2023 !