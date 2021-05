Restrictions sanitaires obligent, le Grand Prix de France de MotoGP sur le circuit du Mans se déroulera à huis clos, décevant des milliers de fans au passage. En revanche, la course sera diffusée en clair sur la chaine C8 du groupe Canal +, le dimanche 16 mai prochain à 13h50. Une consolation qui permettra de suivre le Grand Prix à moindres frais, et d’élargir l’audience de la catégorie reine.

La course et uniquement la course

Hélas, un abonnement Canal + demeurera nécessaire pour suivre les essais et les courses de Moto2 et Moto3. Néanmoins, les épreuves resteront visionnables sur les sites du Grand Prix de France et du MotoGP. France 4 de son côté, reprendra la couverture de la course avec son équipe habituelle

Quoi qu’il en soit, on vous donne rendez-vous pour notre débrief de ce Grand Prix national, lundi 17 mai à 18h30 en direct de notre chaine YouTube.

Fabio Quartararo, récemment opéré avec succès, et Johann Zarco renouvelleront-ils leur exploit ?