Vainqueur à Jerez il y a quinze jours, Jack Miller a récidivé au Mans ce dimanche. L’Australien s’est imposé au Grand Prix de France, cinquième épreuve du Championnat du monde MotoGP 2021.

Quel scénario. De la pluie, des chutes, une course flag to flag, des remontées, le Grand Prix de France a offert un super show ! Sur la grille, le soleil pointe le bout de son nez, un petit évènement en soi puisque depuis le début du week-end, la météo dans la Sarthe est très capricieuse (vent, pluie). Juste avant le départ, la direction de course déclare la course « sèche ». Mais on sent la tension chez les pilotes qui aperçoivent les nuages noirs aux abords du circuit Bugatti du Mans.

A l’extinction des feux, Jack Miller et sa puissante Ducati prennent le meilleur envol, suivi par Maverick Vinales, Fabio Quaratararo (le poleman), Takaaki Nakagami et Marc Marquez. Après deux tours deux groupes se forment. Celui de tête avec Miller, Vinales et Quarta. L’autre avec Alex Rins (15e au départ… !), Takaaki Nakagami et Marc Marquez.

Comme pressenti, la pluie arrive très vite (4e tour). Marquez et Rins fondent sur les hommes de têtes. Au cinquième tour, Fabio, alors leader, entre aux stands et emmène avec lui la meute. Marquez se montre le plus efficace au moment de changer de machine. Il reprend la piste en tête et commence à s’envoler. Et alors qu’il avait la course sous contrôle, le pilote Honda Repsol est parti à la faute, laissant ainsi le champ libre à Jack Miller et Fabio Quartararo.

Ces derniers ont été pénalisés par la direction de course. Le premier a écopé de deux « long lap » pour un excès de vitesse dans la voie des stands. Et Fabio en a reçu un pour s’être trompé de machine au moment du changement (il a d’abord voulu sauter celle de son coéquipier Maverick Vinales).

Quartararo se retrouve en tête, mais Miller est réputé pour être un équilibriste dans ces conditions piégeuses. Malgré sa double pénalité, Il revient très facilement sur le Français, qui n’oppose aucune résistance. Une fois en tête, le pilote Ducati s’est échappé avant de mener jusqu’au drapeau à damiers. C’est la première fois qu’un Australien s’impose deux fois de suite en MotoGP depuis un certain Casey Stoner (2012).

Dans le dernier tiers de la course, Fabio a dû faire face au retour en force de Johann Zarco, lui aussi l’un des hommes forts du jour. Le pilote Pramac Ducati a manqué son départ et s’est retrouvé englué dans le trafic avant le changement de machine. Il a attendu la pluie pour entamer une remontée exceptionnelle. Avec quelques tours de plus, il aurait même pu rêver d’une première victoire en catégorie reine.

Avec cette troisième place, Quartararo reprend la tête du classement général aux dépens de Francesco Bagnaia (Ducati), pour un point. Mais ce podium a une saveur particulière, le premier obtenu dans des conditions qui lui sont généralement préjudiciables. Encore une preuve qu’il franchi un palier cette année. Et sa marge de progression est encore considérable. Rappelons qu’il n’a que 22 ans. Quant à Zarco, cette belle performance le replace sur le podium du provisoire (3e).

Classement du Grand Prix de France MotoGP 2021 (Le Mans)

Pos Pilote Temps

1 J. Miller Ducati ·#43 0:47:25.473

2 J. Zarco Ducati·#5 +3.970s

3 F. Quartararo Yamaha·#20 +14.468s

4 F. Bagnaia Ducati·#63 +16.172s

5 D. Petrucci KTM·#9 +21.430s

6 A. Marquez Honda·#73 +23.509s

7 T. Nakagami Honda·#30 +30.164s

8 P. Espargaro Honda·#44 +35.221s

9 I. Lecuona KTM·#27 +40.432s

10 M. Vinales Yamaha·#12 +40.577s

11 V. Rossi Yamaha·#46 +42.198s

12 L. Marini Ducati·#10 +52.408s

13 B. Binder KTM·#33 +59.377s

14 E. Bastianini Ducati·#23 +62.224s

15 T. Rabat Ducati·#53 +69.651s

16 F. Morbidelli Yamaha·#21 + 4 tours

17 M. Marquez Honda·#93 Pas terminé

18 A. Espargaro Aprilia·#41 Pas terminé

19 M. Oliveira KTM·#88 Pas terminé

20 A. Rins Suzuki·#42 Pas terminé

21 L. Savadori Aprilia·#32 Pas terminé

22 J. Mir Suzuki·#36 Pas terminé

Classement du Championnat du monde MotoGP après le GP de France 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 80

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 79

3 Johann ZARCO Ducati FRA 68

4 Jack MILLER Ducati AUS 64

5 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 56

6 Joan MIR Suzuki SPA 49

7 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 35

8 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 33

9 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 28

10 Pol ESPARGARO Honda SPA 25

11 Brad BINDER KTM RSA 24

12 Alex RINS Suzuki SPA 23

13 Enea BASTIANINI Ducati ITA 20

14 Alex MARQUEZ Honda SPA 18

15 Jorge MARTIN Ducati SPA 17

16 Danilo PETRUCCI KTM ITA 16

17 Marc MARQUEZ Honda SPA 16

18 Stefan BRADL Honda GER 11

19 Valentino ROSSI Yamaha ITA 9

20 Miguel OLIVEIRA KTM POR 9

21 Luca MARINI Ducati ITA 9

22 Iker LECUONA KTM SPA 8

23 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 2

24 Tito RABAT Ducati SPA 1

Le sixième Grand Prix de la saison MotoGP 2021 se tiendra en Italie, sur le magnifique tracé du Mugello, du 28 au 30 mai prochain. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.

crédit photo : motogp.com