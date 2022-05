Le Grand Prix de France est l’un des événements phares du sport mécanique moto en France et dans le monde, et ce, en dépit des perturbations sanitaires passées.

Depuis la victoire de Fabio Quartararo l’an dernier, l’engouement pour la discipline est désormais sans communes mesures. Le pilote français étant premier au classement général depuis le Grand Prix de Jerez 2022, cette 29ème édition sur le circuit Bugatti du Mans s’annonce spectaculaire. On espère un doublé français sur le podium avec Johann Zarco comme l’année dernière !

La météo s’annonce clémente, une bonne nouvelle pour les pilotes et le public. Claude Michy, promoteur-organisateur du Grand Prix, prévoit un record de fréquentation tant les réservations sont nombreuses. Ne tardez donc pas à vous procurer vos billets !

Précision de taille, toute l’équipe de GP Mag sera présente sur place. Venez nous rencontrer !



MotoGP 2022- Grand Prix de France Moto : comment y assister

Sur place : accès et tarifs

Le Grand Prix de France moto se déroulera au circuit Bugatti du Mans dans la Sarthe (72) les 13, 14 et 15 mai 2022. Il est accessible par voies routières, ferroviaires (TGV - Gare du Mans, Tramway T1 - station Antarès MMarena) et aériennes (aérodrome Le Mans).

A noter que les autoroutes A11, A28, A81 et A85 seront gratuites pour les motards sur certains axes :

A11 : Entre le péage de St Arnoult et Le Mans ; entre Angers et Nantes et entre Angers et Le Mans

A28 : Entre St Christophe-sur-le-Nais et Le Mans, entre Alençon et Le Mans et entre Rouen et Alençon

A81 : Entre Le Mans et La Gravelle (Vitré)

A85 : Entre Angers et Restigné

Les Relais Motards Calmos organisés par la FFMC vous accueilleront tout le long de l’évènement. Aux abords du circuit, un parking contrôlé sera mis à disposition avec plus de 13 000 places motos.

Si la plupart des tribunes sont déjà complètes, la billetterie offre toujours 2 formules : les billets "Dimanche Enceinte Générale" au tarif de 73 euros et "Enceinte Générale 3 jours" à 94 euros. Les moins de 16 ans peuvent assister au Grand Prix gratuitement, à condition d’être accompagnés d’un adulte muni d’un billet "Enceinte Générale".

Le billet 3 jours offre plusieurs avantages : visite de la voie des stands le jeudi 12 mai à 18h30 et rencontre avec les pilotes le samedi 13 mai à partir de 16h30.

Billetterie en ligne du Grand Prix de France

A la télévision : le Grand Prix de France en clair sur C8

Pour celles et ceux qui ne peuvent assister à la course au Mans, sachez que vous pourrez suivre la compétition en direct sur la chaîne C8. La diffusion débutera le dimanche 15 mai à 13h40 et sera animée par Maxime Martin et Jules Danilo.

A la télévision : le Grand Prix de France sur Canal + et Canal + Sport

Pour les abonnés à Canal + et Canal + Sport, vous pourrez suivre l’intégralité du Grand Prix du vendredi au dimanche. Voici le programme et ses horaires :

Vendredi 13/05 - sur Canal + Sport

09H00 : Moto3 essais 1 (sur Canal + Sport)

09H45 : MotoGP essais 1 (sur Canal + Sport)

10H50 : Moto2 essais 1 (sur Canal + Sport)

13H10 : Moto3 essais 2 (sur Canal + Sport)

14H00 : MotoGP essais 2 (sur Canal + Sport)

15H00 : Moto2 essais 2 (sur Canal + Sport)

Samedi 14/05 - sur Canal + et Canal + Sport

09H00 : Moto3 essais 3 (sur Canal + Sport)

09H45 : MotoGP essais 3 (sur Canal + Sport)

10H50 : Moto2 essais 3 (sur Canal + Sport)

12H30 : Moto3 qualifs 1 (sur Canal + Sport)

13H00 : Moto3 qualifs 2 (sur Canal + Sport)

13H20 : MotoGP essais 4 (sur Canal + Sport)

14H00 : MotoGP qualifications (sur Canal +)

15H00 : Moto2 qualifications sur (sur Canal +)

16H00 : En Pôle, émission en direct du Mans (sur Canal +)

16H25 : MotoE, course 1 (sur Canal +)

Dimanche 15/05 - sur Canal +

09H00 : Moto3 Warm Up (sur Canal +)

09H15 : Moto2 Warm Up (sur Canal +)

09H35 : MotoGP Warm Up (sur Canal +)

10H00 : En Pôle, émission en direct du Mans (sur Canal +)

11H00 : Moto3 Grand Prix (sur Canal +)

12H15 : Moto2 Grand Prix (sur Canal +)

14H00 : MotoGP Shark Grand Prix de France (sur Canal + et en clair sur C8)

15H30 : MotoE course 2 (sur Canal +)

MotoGP 2022 - Grand Prix de France Moto : les horaires

MotoGP 2022 - Grand Prix de France Moto : animations et concours

Le Grand Prix de France proposera une foule d’évènements dans son enceinte. Parmi eux, Dunlop organisera un tirage au sort qui offrira aux gagnant(e)s la visite des paddocks, un accès au circuit sous la passerelle Dunlop durant 15 min et une séance de Warm-Up Moto3 où vous pourrez assister aux réglages d’avant course.

Des shows mécaniques seront organisés samedi à 19h45, avec des pros du Stunt (dont Sarah Lezito !) et des pilotes freestylers FMX.

Enfin, des concerts auront lieu les vendredi et samedi à 21h, avec les groupes de rock / hard rock / heavy metal High Voltage (cover band d’AC/DC), Dätcha Mandala et Mars Red Sky.

Le Grand Prix de France moto offre donc bien plus qu’une compétition ; c’est un riche festival mécanique ouvert à toutes et tous ! Un Grand Prix qu’on ne manquera pas de commenter en temps et en heure lors de nos débriefs MotoGP 2022 dans le futur numéro de GP Mag.

Pour plus d’informations et réserver vos billets, rendez-vous sur le site officiel du Grand Prix de France moto.