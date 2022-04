Le week-end du Grand Prix de France (13, 14 et 15 mai 2022), les antennes de la FFMC organisent des Relais Motards Calmos. Ces lieux d’accueil chaleureux vous permettront de vous reposer, de vous désaltérer, de vous restaurer, voire de procéder à de petits entretiens de votre machine et de vos équipements.

RELAIS MOTARD CALMOS FFMC 27

Aire du domaine d’Harcourt 27800 sur la commune de "Bosrobert / Malleville le Bec"- accessible par la sortie n°13 sur l’A28 ou par la N138 à 40 km de Rouen et 165 km du Mans.

En partenariat avec la Préfecture de l’Eure et ALIS Concessionnaire de l’autoroute A28.

Coordonnées GPS :

49° 14’ 36.2’’Nord – 0° 46’ 28.5’’ Est’

Heures d’ouverture :

Vendredi 13 mai de 12h à 21h30, samedi 14 mai de 7h à 22h et dimanche 15 mai de 5h à 19h30.

Services gratuits :

Boissons chaudes et fraiches, collation, petite mécanique, nettoyage visière...

Autre service :

Station essence

RELAIS MOTARD CALMOS® FFMC 45

Parking Intermarché 6, voie romaine, 41240 Beauce La Romaine (anciennement Ouzouer le Marché).

Coordonnées GPS :

48° 51’ 46’’Nord – 2° 17’ 15’’ Est’

Heures d’ouverture :

Dimanche 15 mai de 14h à 18h.

Services gratuits :

Boissons chaudes et fraiches, Petite mécanique, nettoyage visière...

Autre service :

Station essence

RELAIS MOTARDS CALMOS® FFMC 78

A10 - Aire de Saint Arnoult (aire Vinci autoroutes juste avant la barrière de péage) sens Paris vers province.

Coordonnées GPS :

48° 33’ 18’’ Nord – 1° 55’ 55’’ Est

Horaires d’ouverture :

Samedi 14 mai de 7h à 12h

Services gratuits :

Boissons chaudes, atelier mécanique en partenariat avec l’Institut National du Cycle et du Motocycle, gonflage des pneus, nettoyage des visières, espace détente, tableau des messages, secourisme.

RELAIS MOTARDS CALMOS® FFMC 86

RN 10 à l’allée aire de repos des Vieilles étables et au retour aire de repos des Brandes de Cercigny.

Coordonnées GPS :

46° 32’ 50’’ Nord – 0° 17’ 56’’ Est

Horaires d’ouverture :

Samedi 14 mai à partir de 8 h jusqu’au dimanche 15 mai 20h30.

Services gratuits :

Café, croissants, repas chauds, boissons, couchage.

Un petit atelier mécanique sera mis en place :

Graissage, mise à niveau d’huile et liquides, nettoyage de visière, optiques, pression des pneus.

Autre service :

Station essence

Téléphone : 06.50.71.50.58

RELAIS MOTARDS CALMOS® FFMC 91

A10 - Aire de Saint Arnoult (aire Vinci autoroutes juste après la barrière de péage) sens province vers Paris.

Coordonnées GPS :

48° 33’ 18’’ Nord – 1° 55’ 55’’ Est

Horaires d’ouverture :

Dimanche 15 mai de 12h à 18h.

Services gratuits :

Parking moto gardé, boissons chaudes & froides, collations, nettoyage des visières, stand petite mécanique, pressions des pneus, graissage chaines, etc...

Autoroutes gratuites pour les motards

Du vendredi 13 mai 10h au lundi 16 mai 10h, les portions gratuites pour les motards seront :

A11

Entre Saint Arnoult et Le Mans

Entre Angers et Le Mans

Entre Angers et Nantes

A28

Entre Saint Christophe sur le Nais et Le Mans

entre Alençon et Le Mans

A81

Entre Le Mans et La Gravelle (Vitré)

A85

Entre Angers et Restigné