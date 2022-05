C’était le duel annoncé après les résultats de la FP4 et des qualifications. Francesco Bagnaia contre Fabio Quartararo, Pecco vs El Diablo. Les deux hommes ont viré en tête au premier virage et se sont rapidement échappés. A mi-course, l’Italien a réussi à prendre un peur d’air mais a du faire face au retour du Français dans les derniers instants. Au final Bagnaia réussit à conserver l’avantage jusqu’au drapeau à damiers pour s’imposer pour la première fois de la saison. Très bon résultat pour Fabio au général qui prend quelques longueurs d’avance. Une belle course pour se mettre en confiance avant le GP de France qui se déroulera le week-end du 15 mai prochain.

La troisième place a été très disputé toute la course entre Aleix Espargaro (Aprilia), Marc Marquez (Honda) et Jack Miller (Ducati). Espargaro et son Aprilia arrachent finalement la dernière place sur le podium. Ce résultat met aussi fin aux avantages qu’avaient Aprilia dans le développement de la RS-GP. Déception pour Joan Mir (Suzuki) qui ne termine qu’au 6e rang alors qu’il avait démontré un tout autre potentiel durant les essais. Takaaki Nakagami (LCR Honda) se classe 7e devant un fantomatique Enea Bastianini (Gresini Racing). A noter la belle performance du débutant Marco Bezzechi (Ducati VR46) qui se classe 9e. Brad Binder (KTM) complète le top 10.

Pour sa part, Johann Zarco (Pramac Ducati) a perdu gros aujourd’hui. Le Tricolore qui partait depuis la deuxième ligne de la grille de départ (6e), a complètement manqué son envol avant de chuter quelques tours plus tard. Heureusement que le circuit Bugatti du Mans lui porte généralement "chance". On espère qu’il va pouvoir se rebondir à domicile.

Classement du Grand Prix MotoGP d’Espagne 2022

1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 41m00.554s

2. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +0.285s

3. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING +10.977s

4. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM +12.676s

5. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM +12.957s

6. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR +13.934s

7. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +14.929s

8. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP +18.436s

9. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +18.830s

10. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +20.056s

11. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM +20.856s

12. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +23.131s

13. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA +25.306s

14. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +27.358s

15. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +27.519s

16. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +29.278s

17. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +35.204s

18. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP +35.361s

19. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR +38.922s

20. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING +43.378s

21. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING +44.299s

22. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING +1m07.681s

23. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM OUT

24. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING OUT

25. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM OUT

Classement du Championnat du monde MotoGP 2022 après le GP d’Espagne (6/21)

1. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 89

2. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING 82

3. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP 69

4. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR 69

5. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 56

6. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR 56

7. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING 51

8. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING 48

9. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM 44

10. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING 43

11. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM 42

12. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM 35

13. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING 28

14. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING 27

15. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA 21

16. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 18

17. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA 16

18. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM 15

19. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM 14

20. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 8

21. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 6

22. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING 3

23. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING 0

24. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP 0

25. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM 0

26. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING

0