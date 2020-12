Ah, Le Mans, ses rillettes et son circuit… La Sarthe, c’est beau, mais ce n’est pas forcément super central pour tout le monde. Fort de ce constat et conscient des problématiques que pourra encore poser la crise sanitaire que nous connaissons, les organisateurs du GP de France, dont les dates ont été confirmées pour le week-end du 14 au 16 mai 2021 (la billetterie sera ouverte le 21 janvier 2021, note pour les fans) ont trouvé une solution originale pour que l’épreuve connaisse encore plus d’écho.

Le charme des territoires

Ainsi, sur cinq circuits répartis sur tout le territoire français (Carole dans le 93, Chambley dans le 54, Dijon-Prenois dans le 21, Nogaro Paul Armagnac dans le 32 et le pôle mécanique d’Ales dans le 30), les fans pourront en quelque sorte vivre un “GP de France” délocalisé !

Ecran géant, animations par des personnalités du monde de la moto, parking sécurisé et respect des règles sanitaires seront au programme. De quoi suivre tous les essais et les courses, si vous ne pouvez pas vous rendre au Mans. On applaudit l’initiative !