Arrivée sur le marché des pistardes en 2021, la KTM RC 8C (détaillée par Axel dans notre émission apéro et essayée dans le Moto Magazine n°388) revient brûler la gomme sur circuit, pour le plus grand bonheur des pilotes aguerris ou en devenir. Ce nouveau millésime profite d’ailleurs des retours communiqués par les possesseurs du précédent modèle, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

KTM RC 8C 2023 : un missile accessible à tous (ou presque !)

Les améliorations de cette nouvelle KTM RC 8C sont nombreuses. On retrouve le bicylindre en ligne de la 890 Duke R, gagnant 7 ch supplémentaire, soit un total de 135 ch à 11000 tr/min pour 98 Nm de couple à 8250 tr/min. En tenant compte du poids de la machine (142 kg à sec), nous avons affaire à un véritable missile sol-sol. La ligne d’échappement Akrapovic, les pistons/soupapes en titane et les divers ajustements (taux de compression, papillons) expliquent ce rapport poids/puissance d’exception.

Mais les modifications ne s’arrêtent pas là. L’aérodynamique des carénages, inspirée des machines de MotoGP, est revue. Les suspensions WP Apex Pro gagnent en souplesse tandis que le freinage Brembo Stylema, le maître-cylindre RCS19 Corsa Corta et l’amortisseur de direction réglable sont de nouveau à l’oeuvre.

A l’image du millésime 2022 conçu avec Krämer Motorcycles, le guidon, la colonne de direction, la réponse à la poignée de gaz, l’angle de chasse, la selle et les repose-pieds sont entièrement réglables.

Coté électronique, KTM a modifié les assistances, l’interface compteur, et à enrichi sa machine d’un réglage du frein moteur. On retrouve aussi un quickshifter bidirectionnel et un limiteur de vitesse pour les passages au stand.

La moto est disponible à la réservation dès aujourd’hui au tarif de 39 900 euros. Les 30 premiers acquéreurs profiteront d’une journée de piste le 26 avril prochain au Circuito Ricardo Tormo de Valence, hébergement, repas et transports compris !