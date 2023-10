D’abord présenté en tant que concept avec quelques croquis en 3D, le custom Moto Morini, développé sur la plateforme 650 des X-Cape et Seiemmezzo, est enfin officialisé. Un concurrent de taille pour les Honda CMX 500 Rebel, Royal Enfield Super Meteor 650, Kawasaki Vulcan S 650 et Eliminator 500 ?

Moto Morini "Rebel" Calibro 650

Si l’on attend toujours des nouvelles de la X-Cape 1200 et des autres machines de plus grosses cylindrées prévues, Moto Morini semble avant tout se concentrer sur sa gamme mid-size en explorant cette fois-ci le segment des cruisers / customs.

Baptisée "Calibro", la moto évoque tout de suite son alter ego de chez Honda, la CMX 500 Rebel. Une moto résolument moderne donc, en témoignent son éclairage full LED et son compteur LCD. Le bicylindre en ligne de 650 cm3 développant 60 ch (bridage à 47,5 ch pour les permis A2) est intégré dans un cadre à double berceau en acier, rappelant une nouvelle fois le custom Honda. En revanche, avec ses 200 kg à sec, la Calibro n’est pas aussi légère que sa rivale japonaise.

La fourche de 41 mm et ses soufflets est associée à une roue de 18 pouces. Le train arrière quant à lui, se pare d’une jante de 16 pouces et d’un double amortisseurs. A noter que contrairement à ses concurrentes et aux autres 650 cm3 Moto Morini, la transmission se fait par courroie, et non pas par chaîne.

La selle perchée à 725 mm et les repose-pieds ajustables (position droite ou vers l’avant façon cruiser) offrent une accessibilité bienvenue. Le réservoir de 16 litres devrait offrir une autonomie honorable. Enfin, le freinage est assuré par un simple disque de 320 mm à l’avant (étriers 2 pistons) et par un simple disque de 255 mm (étrier simple piston) à l’arrière.

Rendez-vous à l’EICMA 2023 (Salon de Milan) du 7 au 12 novembre prochain pour sa présentation officielle !

Les customs à l’italienne, notre émission