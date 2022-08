Comme on le sait, la X-Cape 650 sert de base à deux nouvelles motos : les 650 STR (roadster) et SCR (scrambler).

Toutes deux siglées "6 1/2" (Seiemmezzo en italien), elles font référence aux "3 1/2" des années 70 (voire notre émission spéciale Moto Morini).

Bien que l’on en sache déjà pas mal sur ces motos, Moto Morini nous dévoile quelques photos et infos complémentaires. D’après nos confrères de moto.it, les jumelles sino-italiennes arriveraient au mois de septembre en concession, et seraient d’office compatibles avec le permis A2.

Moto Morini STR 650 : une mini Milano

D’apparence, la STR 650 évoque sa grande soeur, la 1200 Milano. Elle lui pique quelques lignes en s’appuyant sur un design à la fois moderne et rétro. La moto se présente comme un roadster facile d’accès et simple de conception.

Sans surprise, la moto est propulsée par le bicylindre en ligne de la X-Cape 650 développant 61 ch à 8 250 tr/min pour 56 Nm de couple à 7 000 tr/min. Il est intégré dans un cadre en acier complété par un bras oscillant en aluminium.

La moto se dote d’une fourche inversée réglable KYB de 43mm, d’un freinage Brembo (double disque de 298 mm à l’avant, simple disque de 255mm à l’arrière) assisté par un ABS Bosch. Les jantes (18 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière) sont chaussées par des pneus Pirelli Angel GT. Le réservoir offre une contenance de 16 litres, tandis que la hauteur de selle culmine à 810 mm. Enfin, Moto Morini revendique 200 kg à sec pour sa moto... Un peu lourd pour un roadster six et demi !

En revanche, elle offre le minimum technologique (tant mieux ?), à savoir un simple écran TFT couleur de 5 pouces avec connectivité Bluetooth et un éclairage nocturne des commandes.

Moto Morini SCR 650 : la même en scrambler

Hormis la monte de pneus orientée tout-terrain (Pirelli MT60SR) la SCR est identique à la STR. Elle se distingue surtout grâce à son look de baroudeuse : garde-boue plus haut, capot de phare, flancs de carénages typés scrambler et fourche dorée.

On attend désormais les tarifs, qui ne devraient pas excéder les 7000 euros.