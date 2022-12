Si rien n’est encore définitif, cette version grosse cylindrée de la X-Cape 650 (voir notre essai) semble bien réelle. Des premières images ont fuité sur ce que serait le prochain gros trail de Moto Morini. Une nouvelle pas si étonnante, puisque le constructeur avait récemment exprimé son souhait de développer de nouveaux et plus gros modèles.

De toute évidence, c’est le V2 de 1200 cm3 "Corsacorta" qui propulserait la machine, cette fois-ci adapté aux normes antipollution Euro 5. Ce twin est connu pour avoir motorisé les Moto Morini Super Scrambler et Milano. La moto s’agrémenterait aussi d’une foule d’équipements pour tutoyer les ténors du marché, Honda Africa Twin 1100 et KTM 1290 Super Adventure en tête.

Coté look, on retrouve ce qui fait le charme sino-italien de la X-Cape 650 et de la future X-Cape 650 ADV R. Ces premières images dévoilent d’ailleurs une partie cycle plutôt bien dotée : suspensions Marzocchi, freinage Brembo et jantes à rayons de 19 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière, chaussées par des pneus Pirelli Scorpion STR.

La moto serait présentée pour la première fois au salon de Milan 2023 et commercialisée peu après.

Crédit photo : Rosciano Moto / Moto Morini