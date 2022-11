Avec la X-Cape 650, Moto Morini ambitionne de s’imposer sur le marché porteur du trail routier. Une machine qui a d’ailleurs reçu nos faveurs (voir notre essai), car en dépit de quelques défauts de finitions, elle offre un rapport prix/prestations très intéressant, en plus de porter un look à l’italienne plutôt réussi. Quant à cette nouvelle version baptisée "ADV R", elle n’est - pour le moment - qu’un concept destiné à expérimenter des conditions de roulage plus extrêmes... avant une future commercialisation ?

Moto Morini X-Cape ADV R 650 : suréquipée pour affronter les dunes

Soyons clairs, l’ADV R est avant tout une X-Cape standard richement dotée pour les chemins tortueux. En extérieur, elle se pare d’un carénage offrant plus de protection, de pare-mains, d’un sabot moteur en aluminium, de crash bars, de protections enveloppant le double disque avant, de feux additionnels, d’une selle rehaussée et d’une ligne d’échappement SC-Project Racing. Coté techno, la moto reçoit un dispositif supplémentaire équipé d’un GPS Garmin.

A noter que la taille des roues - 19 et 17 pouces - reste inchangée. Des jantes de 21 et 18 pouces seront-elles prévues pour peaufiner le caractère off-road de l’engin ?

Enfin, la moto conserve son bicylindre en ligne de 649 cm4 développant 60 ch pour 54 Nm de couple. Le cadre tubulaire en acier est suspendu par une fourche inversée Marzocchi et un amortisseur KYB entièrement réglables. Le freinage est confié à Brembo, secondé par un ABS Bosch.

Reste à savoir si l’ADV R sera commercialisée ou si elle n’est qu’un porte étendard d’un futur catalogue d’accessoires.