Le salon d’Osaka en mars dernier marquait le retour d’un nom fort pour Kawasaki : l’Eliminator. Un custom / cruiser bien connu pour avoir été sensationnel dans ses déclinaisons les plus fortes en cylindrées. Mais malgré les rumeurs autour d’une Kawasaki Eliminator "H2", il ne s’agit pas d’un revival des Eliminator 600, 750 et 900 des années 80 et 90, mais plutôt d’une moto de moyenne cylindrée polyvalente. De quoi attirer les motards de tous bords - permis A2 inclus - cherchant un custom accessible pour leurs trajets quotidiens ?

Kawasaki Eliminator 450 2024 : la petite Vulcan S

Bien qu’elle soit motorisée par le bicylindre des nouvelles Z400 et Ninja 400, ce moteur est gonflé à 451cm3 pour le marché européen (399 cm3 sur le modèle japonais). De fait, on l’imagine plus coupleux tout en restant proche des 47,5ch, norme pour être éligible au permis A2. Il s’installera dans un cadre tubulaire inédit, suspendu par fourche télescopique et un double amortisseur arrière. Un compteur rond au guidon et un embrayage anti-dribble seront équipés de série.

Si la présentation de la Kawasaki Eliminator 400 n’était pas avare en informations, c’est hélas le cas pour l’Eliminator 450, dont on attend la présentation officielle. Les derniers détails communiqués concernent les deux coloris de la moto (noir et gris/noir) et la future existence d’une déclinaison SE, mieux équipée. En tout cas, tout porte à croire que la Honda CMX 500 Rebel s’apprête à recevoir une sérieuse concurrente sur le marché !