Depuis le lancement de sa X-Cape 650 (voir notre essai), Moto Morini semble plus que jamais motivé à élargir sa gamme de motos. L’année dernière, la firme sino-italienne annonçait développer plusieurs motos de 650, 700, 1200 et 1400 cm3. Hormis la future X-Cape 1200, c’est la plate-forme 650 qui est actuellement exploitée, en témoignent les nouvelles Seiemmezzo 650 STR (roadster) et SCR (scrambler). Les deux machines ont été essayées dans nos colonnes (voir les Moto Magazine n°392 et 393).

Moto Morini "Vulcan" P16

Comme on le sait, le bicylindre de 650 cm3 siglé Moto Morini est d’origine Kawasaki. Il est, si l’on peut dire, au coeur de la Kawasaki Vulcan S, l’une des rares motos de moyenne cylindrée à officier sur le segment des cruisers / customs. De fait, il n’est pas étonnant de voir émerger l’idée d’une "version Moto Morini", puisque ce moteur s’avère plaisant à exploiter sur ce type de moto.

Le design déposé dévoile donc un custom / cruiser héritant du moteur des X-Cape et Seiemmezzo, avec un cadre tubulaire à double berceau, conjugué à un bras oscillant doté d’un double amortisseur et d’une fourche télescopique. Aussi, la transmission finale ne serait plus par chaîne, mais par courroie façon Harley.

Outre la Kawasaki Vulcan S 650, une telle moto viendrait directement concurrencer la nouvelle Royal Enfield Super Meteor 650 (voir notre essai).

Moto Morini n’est pas étranger au segment des customs !

Moto Morini, et comme d’autres constructeurs italiens, ont suivi la mouvance des customs de moyennes cylindrées avec ses Excalibur et New York 350 et 501 dans les années 80. Vous voulez en savoir plus ? On vous invite à (re)découvrir notre émission apéro sur les customs italiens. Gare aux nanars !