Les rumeurs étaient justes : la Kawasaki Eliminator fera bel et bien son retour cette année. En revanche, l’annonce risque de faire des déçus, car il ne s’agit pas d’un custom "compressé" façon H2 ou tout autre revival des Eliminator 600, 750 et 900 des années 80 et 90. La moto se basera plutôt sur le petit bicylindre des nouvelles Z400 et Ninja 400, développant 47,5 ch à 10 000 tr/min et 37 Nm à 8 000 tr/min.

De fait, elle est plutôt l’héritière de la feu Kawasaki Eliminator 250. De quoi satisfaire les permis A2 à la recherche d’un custom / cruiser moins cher que la Vulcan 650 S ?

Kawasaki Eliminator 400 2023 : taillée pour défier la Honda CMX 500 Rebel

Très simple de conception, la nouvelle Eliminator se pare d’un cadre en acier tubulaire, d’un bras oscillant bilatéral, d’un double amortisseur arrière (120 mm de débattement) et d’une fourche télescopique de 41 mm à l’avant (90 mm de débattement). Elle est servie par un empattement de 1520 mm et offre un angle de braquage de 60 degrés.

Kawasaki opte pour des pneus en 130/70-18 à l’avant et en 150/80-16 à l’arrière. Coté freinage, la moto est équipée d’un disque de 310 mm à l’avant et d’un disque de 240 mm à l’arrière, secondés par ABS.

Comme il est coutume de voir sur ce genre de machine, l’assise est très basse (735 mm). Conjuguée à son poids modéré (176 kg à sec), la moto s’annonce facile à prendre en mains pour tous les gabarits. Le réservoir quant à lui, offre une contenance de 12 litres.

A noter qu’une variante "SE" est également annoncée, dotée d’équipements supplémentaires : soufflets de fourche, capot de phare, selle confort, prise USB et 2 caméras typées "dashcam" installées à l’avant et à l’arrière, disposant d’une fonction enregistrement et localisation GPS.

Si la Kawasaki Eliminator 400 n’est pas encore annoncée chez nous, il est fort probable qu’elle le soit à l’avenir. Au regard de sa puissance, elle est pile poil ciblée pour être éligible au permis A2. Elle débarquera dans les concessions japonaises prochainement au tarif de 5400 euros (6000 euros pour la version SE).