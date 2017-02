Cette fois, Honda lance un pavé dans la mare des scooters avec ce X-ADV, comme l’a fait Yamaha il y a 15 ans avec son sportif TMax… Si l’engin est construit sur la base du 750 Integra et animé par le même bicylindre de 54 ch, il arbore un look agressif et les attributs d’un trail. Surprenant.

Pratique et sport

Pour générer cet hybride, le cadre a été élargi pour y insérer un coffre digne de ce nom alors que la partie-cycle fait appel à une fourche inversée réglable, un double disque avant (avec ABS non déconnectable et étriers 4 pistons) et des jantes tubeless à rayons.

Voyageur

Aux commandes, l’ambiance est au voyage avec bulle haute réglable et efficace, une instrumentation à hauteur du regard et des pare-mains façon Africa Twin. Dommage que la selle, haute (820 mm) et large, ne facilite pas l’accessibilité aux moins de 1m75.

Et aventurier

Équilibré à basse vitesse et braquant bien, l’X-ADV sait enfiler les virage ou cruiser calmement. Et les suspensions, d’un débattement important pour un scooter, permettent les escapades hors bitume même si ça talonne vite, faute aux 236 kg de l’engin.

Malgré un rapport poids/puissance guère favorable, le X-ADV évolue à un rythme étonnant grâce à son couple (6,9 m.kg) et sa boîte auto bien étagée. En outre, la sonorité de l’échappement lui confère aussi un supplément de caractère.

Innovant de par son design et son équipement, très bien fini et agréable sur route, le X-ADV repousse les limites du genre. Vendu 11 499 euros, soit le prix d’appel du nouveau TMax, il propose une approche polyvalente, fun et dans l’air du temps. Deviendra-t-il au scooter ce que la BMW R 1200 GS est à la moto ?

