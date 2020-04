Le moins que l’on puisse dire, c’est que BMW aura fait saliver les aficionados du genre avec sa R 18 depuis l’apparition du prototype en mai 2019 au concours d’élégance de la Villa d’Este, en Italie.

Et la moto elle-même pouvait être préréservée depuis l’automne dernier.

Mais cette fois, ça y est, la version de série First Edition vient d’être dévoilée aux États-Unis. « Elle signe [notre] entrée sur le segment des cruisers », explique la marque allemande dans sa communication officielle. Plutôt un retour, en fait. On se souvient en effet qu’en 1997, et pendant quelques années, BMW produisit la R 1200 C (et quelques dérivés), un custom qui, déjà, tranchait avec le reste de sa production bavaroise.

Lointaine descendante de la R 5 de 1936, la BMW R 18 sera vendue 22 990 €. Avec, en ligne de mire, les spécialistes du genre que sont Harley-Davidson et Indian.

Big Boxer, le plus gros flat-twin BMW

À tout seigneur, tout honneur : le principal attrait de la BMW R 18 est l’énorme flat-twin spécialement développé pour l’occasion. Baptisé Big Boxer (et présenté ici en vidéo), il affiche la plus grosse cylindrée jamais atteinte par un moteur BMW : 1802 cm³ (107,1 x 100 mm). Il est refroidi par air et huile et pèse 110,8 kg, boîte de vitesses à 6 rapports et système d’admission inclus.

Compte tenu de la typologie de la BMW R 18, la puissance est somme toute modeste, avec 91 ch délivrés à un régime de 4750 tr/min.

L’effort des ingénieurs allemands a surtout porté sur le couple avec plus de 150 Nm entre 2000 et 4000 tr/min, pour un couple maximum de 158 Nm à 3000 tr/min. Le régime de ralenti est fixé à 950 tr/min et l’ensemble souffle dans un double échappement dont les silencieux sont de forme fishtail (queue de poisson), comme sur la R 5.

De série, la BMW R 18 est dotée de trois modes de conduite. Petit clin d’œil, si le premier, le mode Rain (pluie) porte une dénomination classique, les deux autres sont nommés Rock, pour une réponse instantanée et maximale à la poignée de gaz, et Roll, pour des performances optimisées.…

La dotation électronique comprend également des systèmes de contrôle de traction MSR, de contrôle de stabilité ASC (déconnectable), de démarrage en côte, etc. Une assistance de marche arrière est également implémentée pour les manœuvres.

Un châssis classique

Côté partie-cycle, BMW fait appel à un classique cadre double berceau en acier. Visuellement, ce cadre semble rigide. Il n’en est rien. Un système de suspension cantilever débattant sur 90 mm est intégré. L’amortisseur est réglable en précontrainte. L’arbre de transmission, visible sur le côté droit, participe à l’harmonie esthétique de la moto.

La suspension avant est confiée à une fourche de Ø 49 mm débattant sur 120 mm.

La selle paraît basse ; elle l’est effectivement à 690 mm. Le freinage est confié à trois disques de 300 mm, tous pincés par des étriers à 4 pistons. Le freinage avant/arrière est couplé, c’est-à-dire que le levier de frein agit simultanément sur les freins avant et arrière, la pédale de frein arrière n’agissant que sur le seul frein arrière.

En ordre de marche, la BMW R 18 pèse 345 kg.

Personnalisation

Comme il se doit, la BMW R18 sera personnalisable. De nombreux accessoires sont annoncés. Par exemple : différents types de guidons (ape hanger, hauts, bas, plus ou moins larges), de selles (y compris monoplace suspendue à l’instar de la R 5), de roues, mais aussi des sacoches, des cache-culbuteurs, des leviers, des rétroviseurs ou encore des clignotants spécifiques...

BMW a également travaillé avec le spécialiste américain Roland Sands qui propose 2 packs : Machined et 2-Tone Black. Ils incluent, notamment, de nombreuses pièces en aluminium taillés dans la masse.

À retenir

Bicylindre à plat de 1802 cm3 refroidi par air et huile

4 soupapes par cylindre

91 ch à 4750 tr/min

Réservoir 16 litres

Hauteur de selle 690 mm

Poids en ordre de marche 345 kg

Feux à leds

Vitesse maxi annoncée 180 km/h

Prix à partir de 22 990 €