Gros succès depuis leurs lancements, la Ténéré 700 et sa déclinaison Rally se bonifient pour 2023. Si la base technique ne bouge pas, les deux motos suivent l’édition ultime qu’est la World Raid (voir notre essai) en se dotant de quelques équipements auparavant exclusifs à cette édition. A noter que le millésime 2023 de la Ténéré 700 standard sera éligible au permis A2.

Yamaha Ténéré 700 et Ténéré Rally 700 2023 : des mises à jour essentiellement électroniques

Les plus baroudeurs d’entre nous apprécieront l’apparition de l’écran TFT 5 pouces de la Ténéré World Raid et ses deux interfaces interchangeables (Explorer et Street). L’une privilégie les régimes moteur tandis que l’autre se caractérise par des compteurs circulaires.

A l’instar de la nouvelle Yamaha MT-07 et des XMAX 350 et 125 2023, les connectivités à l’application smartphone Yamaha MyRide par bluetooth sont ajoutées. Les deux Ténéré seront également pré-cablées pour recevoir un shifter.

Le levier de frein gagne en résistance, un port USB remplace la prise 12 Volts, les clignotants passent en full LED, et le nouveau mode ABS de la World Raid agrémente désormais les deux motos : il permet d’activer l’ABS uniquement sur le train avant pour une meilleure maitrise en tout-terrain. Bien entendu, les deux autres modes - ABS intégral ou déconnecté - répondent toujours présent.

Les deux motos débarqueront début 2023 dans les coloris bleu et noir pour la Ténéré 700 standard et en blanc/rouge pour l’édition Rally. Si les tarifs n’ont pas encore été annoncés, ils seront probablement revus (légèrement) à la hausse.