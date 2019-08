Alors que le look power cruiser revient sur le devant de la scène, Zontes surfe sur la vague en dévoilant sa nouvelle 310V , conçue sur la même base moteur que le roadster (R), la routière (X) et le trail (T). En puisant son inspiration chez Ducati, cette machine pourra séduire les jeunes permis A2 avec son faux air de Diavel. Remarquez le silencieux affleurant qui contribue à la compacité de l’ensemble.

Comme les autres 310 de la marque, le niveau d’équipement est plutôt inhabituel à ce niveau de prix : leds à tous les étages, écran TFT couleur personnalisable, batterie lithium, port USB, commodos rétroéclairés, ouverture électrique de selle et de trappe de carburant, démarrage sans clé, ABS Bosch... Au chapitre du confort, citons la hauteur de selle réglable sur deux positions et la présence d’un dosseret passager en aluminium. Zontes voit sa 310V « comme la plus high-tech de la gamme ».

Enfin, la motorisation est confiée au même bloc que les autres machines de la gamme : un monocylindre de 312 cm3 développant 35 ch à 9500 tr/min. Trois coloris seront disponibles : rouge, noir et jaune. Si la date de commercialisation n’est pas encore définie, on connait d’ores et déjà le tarif de cette moto A2 : 5190 €.

Bien que Zontes pâtisse encore d’un manque de notoriété chez nous, le niveau d’équipement élevé et le prix serré pourraient bien détourner certaines acheteurs des mastodontes japonais et européens du secteur. À voir. Pour mémoire une Honda CB 300 R coûte 5 499 € et une Kawasaki Z 400 s’échange à 5699 €.