Si par trail, vous entendez petite machine facile et légère pour débuter, un rapide coup d’œil sur cette nouvelle TRK vous fera vite déchanter tant ses mensurations sont impressionnantes. Avec 235 kg tous pleins faits (le réservoir contient 20 litres), notre sino-italienne fait quasiment le poids d’un célèbre trail allemand. Elle en reprend d’ailleurs le design déstructuré en y ajoutant une petite touche latine, façon Multistrada : bec de canard à l’avant, cadre en treillis tubulaire, simple échappement haut et protections moteur allant jusqu’à simuler la présence d’un twin quasi à plat.

Confort à bord

À son bord, on se rapproche aussi des mêmes références : la double selle est d’un excellent confort dès lors qu’on parvient à s’y hisser (830 mm), le long réservoir aux arêtes prononcées abrite les jambes et la protection est maximale grâce à une bulle haute (non réglable) équipée de déflecteurs de chaque côté. Les premiers kilomètres en direction de Chartres, dans l’Eure, pour accompagner notre match de petits trails (à lire dans le Moto Magazine n°351 d’octobre), se déroulent donc en mode « full confort ».

Petit moteur

Ce niveau de confort est un véritable atout face à son unique concurrente A2 native, la Honda CB 500 X. Car, sous ses formes avantageuses, la Benelli cache en effet un tout petit moteur dont la puissance n’excède pas 47,6 ch. Attention, n’allez pas croire qu’il soit dénué d’originalité : le bicylindre en ligne chinois a une personnalité bien propre et une sonorité tout aussi spécifique : hyper linéaire dans ses montées en régime, il produit un bourdonnement grave et régulier, semblable à celui d’un quad... ou d’un jet ski ! En revanche, côté boîte de vitesses, il faut forcer sur le sélecteur au passage des rapports, et la transmission finale tire trop court. À 140 km/h compteur, on s’approche déjà des 8 000 tr/min, et donc de la zone rouge située à 9 000 tr/min... Notons aussi une consommation mesurée sous les 5,5 litres.

Plus routière que TT

Sur le réseau secondaire, cette transmission courte permet néanmoins à notre pachyderme de sortir vaillamment des épingles. Sa partie-cycle brille par sa neutralité : le cadre légèrement surdimensionné pour la cylindrée ne renâcle jamais, la fourche inversée de gros diamètre (50 mm) – non réglable – filtre bien ce qui passe sous sa roue de 19 pouces à rayons (non tubeless) et l’impressionnant freinage à double disque arrête le tout sans broncher. Même l’amortisseur arrière, réglable en précharge, en détente et en compression nous laisse dire que certains constructeurs japonais feraient bien de s’en inspirer ! Dans les chemins, puisque c’est tout de même la spécificité de ce modèle X, son débattement important (30 mm de plus que sur la 502 basique, soit 145 mm à l’avant comme à l’arrière), sa garde au sol suffisante (220 mm) et de son petit sabot en alu lui permettent de musarder gentiment... Mais son embonpoint, son pneu arrière large au profil très routier et sa boîte récalcitrante, qu’il faudra souvent solliciter, vous feront vite préférer les chaussées goudronnées, où elle assure sans coup férir. À noter le choix, sans doute par souci d’économie, de pneus Metzeler Tourance d’ancienne génération.

Le verdict

Confortable, valorisante et bien tarifée (6 799 €), la TRK est à prendre pour ce qu’elle est : un bon petit trail routier. Son poids impressionnant et la hauteur de selle de notre version « X » la cantonnent cependant aux usagers les plus grands (1,80 m). Ces privilégiés n’auront alors plus qu’à se familiariser avec sa boîte de vitesses récalcitrante... Quant aux petits gabarits, ils pourront toujours se rabattre sur le modèle 502 classique, équipé de jantes à bâtons de 17 pouces et vendu 500 € de moins.