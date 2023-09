Et de 4 pour la plateforme "J-Series" 350 cm3 de Royal Enfield ! Après les Meteor, Classic et Hunter (HNTR) 350, la firme indo-anglaise dévoile sa nouvelle Bullet 350. Pour rappel, la Bullet 500 avait été écartée du catalogue en 2020, car incompatible avec les nouvelles normes antipollution 5. Cette nouvelle Bullet 350 devrait donc ravir les amoureux du modèle le plus emblématique de la marque, même si certains regretterons la disparition du monocylindre caractériel de 500 cm3 des précédents millésimes .

Simple déclinaison de la Classic 350 ou vraie nouvelle Bullet ?

Mettons fin au suspens : la Bullet 350 est une Classic 350 arborant le design des Bullet iconiques. Elle hérite du monocylindre de 349 cm3 refroidi par air, développant 20 ch et 27 Nm de couple. Associé à une boite 5 vitesses, il est intégré dans un cadre tubulaire en acier suspendu par une fourche télescopique de 41 mm et un double amortisseur arrière réglable en précharge. Le freinage ABS signé ByBre est intégré à des jantes à rayons de 19 pouces et 18 pouces. A l’instar des autres machines de la gamme, la moto reçoit un compteur analogique, un compteur LCD GPS (Royal Enfield Tripper) et un port USB.

Quant au design, nous retrouvons le charme intemporel des authentiques Bullet. La moto se pare - entre autres - d’un éclairage revu, d’un réservoir goutte d’eau de 13,5L, d’un silencieux "saucisson" et d’une large selle biplace coiffée de poignées de maintien... Sans oublier les nouveaux coloris "rétro" mêlés aux pièces de chrome !

Coté tarif, la Bullet 350 devrait se rapprocher de la Classic 350, donnée pour 5390 euros en prix départ.

Vers une nouvelle saga Bullet ?

Plusieurs noms ont été lancés par la marque, notamment sur les réseaux sociaux : Bullet Electra, Bullet E ou encore Bullet Sixty-Five. Si l’on sait que Royal Enfield travaille sur une Bullet électrique (la "Bullet E" donc), les autres dénominations demeurent mystérieuses. La firme indienne prévoit-elle des Bullet 450 et 650 ?

La Bullet 500, une moto géniale ou médiocre ? Notre émission !

Produite entre 1949 et 2020 (record de longévité !), la Royal Enfield "made like a gun" Bullet est une machine légendaire. Dans notre émission décalée "un apéro avec Motomag", Philippe aborde ses qualités, ses défauts, et revient sur son histoire.