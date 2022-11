D’abord présentée à l’EICMA 2021 sous le patronyme "SG650", la marque indienne nous présente la version finale de son custom se basant sur le twin 650 des Continental GT et Interceptor : le joli cruiser que voici reprend logiquement le nom Meteor, déjà proposé en 350 cm3 depuis 2020, variante mid-size d’une très anglaise Triumph Speedmaster. Place à la Super Meteor 650 !

Royal Enfield Super Meteor 650 2023 : le nouveau custom indo-anglais

Royal Enfield poursuit sur sa lancée et sur une voie qui semble assurément la bonne, du moins en Europe et notamment en France, vu ses bons résultats en termes de ventes. La Meteor, en particulier, signe une très belle 15ème place sur le marché hexagonal à fin octobre, avec 1670 unités.

Bref, tout ça pour dire que cette Super Meteor 650 arrive à point nommé pour satisfaire les désirs de décroissance et de retour aux sources d’une partie de la population européenne, un peu blasée mais néanmoins toujours soucieuse de rouler chic à défaut de choc, et avec un peu plus de « gras » sous la poignée qu’en 350.

Toutefois et à l’instar des Interceptor et Continental GT, le twin air/huile « à l’ancienne » de 648 cm3 a le bon gout de rester naturellement accessible au permis A2, en développant une puissance de 47 ch à 7 250 tr/min pour 52,3 Nm de couple à 5 650 tr/min. En évolution logique, la boite de vitesses passe à 6 vitesses contre 5 sur la Meteor 350. Néanmoins, le poids total de la moto se veut plus conséquent, en témoignent ses 241 kg tous pleins faits.

Le cadre, le guidon et les silencieux ont été adaptés pour convenir au genre cruiser. Les suspensions se traduisent par une fourche inversée de 41 mm à l’avant et deux amortisseurs à 101 mm de débattement réglables en précharge. Le nouveau chassis a été spécialement conçu pour maximiser le confort, et comme le veut ce type de moto, la selle se révèle assez basse 740 mm et l’empattement plutôt long (1500 mm).

La Super Meteor 650 se dote d’une jante de 19 pouces à l’avant, chaussée par un pneu en 100/90. L’arrière quant à lui, est servi par une jante de 16 pouces équipé d’un pneu en 150/80. Coté freinage, on retrouve un ABS à deux canaux assisté par des étriers flottants à deux pistons mordant un disque de 320 mm à l’avant et un disque de 300 mm à l’arrière.

Les formes arrondies du réservoir (15,1 L) et les quelques pièces chromées flattent la rétine… Pieds en avant, bras souples, caractère et style à défaut de performances ultimes, confort et simplicité au quotidien (avec un petit compteur GPS, le Royal Enfield Tripper) tout en restant à un tarif estimé à 7 990 euros en prix de base. La Super Meteor 650 sera par ailleurs proposée en deux versions : Solo et Tourer.

Royal Enfield Super Meteor 650 2023 : l’essentiel

Twin 650 à air/huile issu des Continental GT et Interceptor

Carters redessinés

Puissance 47 ch, naturellement A2

Échappement à 2 silencieux « saucissons »

Nouveau cadre

Fourche inversée, deux combinés amortisseurs

Débattements 120 et 101 mm av./ar.

Frein av. 1 disque, étrier axial à 2 pistons

Feux à leds

Commandes aux pieds avancées

Instrumentation numérique/analogique

Navigation turn by turn

Version Tourer avec pare-brise, selle double et guidon touring, sissy bar, valises latérales, clignotants à leds, repose-pieds luxe

Version Solo : kit de finition solo, rétroviseurs en bout de guidon, repose-pieds luxe, clignotants à leds, jantes usinées

Coloris standard : noir, bleu, gris, vert Astral, vert Interstellar

Coloris Tourer : rouge, bleu

Royal Enfield Super Meteor 650 2023 : fiche technique

Moteur :

Bicylindre parallèle refroidi par air/huile

Cylindrée : 648 cm3

Puissance : 47 ch (34,6 kW) à 7250 tr/min

Couple : 52,3 Nm à 5650 tr/min

Emissions : 99 g/km de CO2

Transmission :

Boite de vitesses : 6 rapports

Embrayage : multidisques à bain d’huile

Châssis et suspensions :

Type de châssis : en acier

Suspension avant : Fourche inversée de 43mm, 120mm de débattement

Suspension arrière : Doubles amortisseurs, 101mm de débattement

Eclairage :

Phares et feux : full LED

Dimensions et poids :

Empattement ; 150à mm

Garde au sol : 135 mm

Longueur : 2260 mm

Largeur : 890 mm

Hauteurs : 1155 mm

Hauteur de selle : 740 mm

Poids : 241 kg tpf

Réservoir : 15,7 litres

Freins et pneus :

Pneu avant : 100/90 - 19 M/C 57H (Tubeless)

Pneus arrière : 150/80 B16 M/C 71H (Tubeless )

Frein avant : Simple disque de 320 mm. Étrier à double pistons

Frein arrière : Simple disque de 300mm. Étrier à double pistons

ABS : double canaux