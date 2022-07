Plusieurs prototypes Royal Enfield typés cruiser / custom sillonnent les routes indiennes depuis quelques mois, toutes motorisées par le fameux twin de 650 cm3 équipant les Interceptor et Continental GT.

Les machines se rapprochent du superbe concept bike présenté au salon de Milan 2021 (EICMA), lui-même propulsé par le twin 650 développant 47 ch pour 52 Nm de couple. Le cadre observé sur les photos et vidéos "volées" en Inde s’apparente à celui des Meteor et Classic 350, ajusté pour une plus grosse cylindrée. A l’instar du prototype du salon de Milan, on remarque aussi la présence d’une fourche inversée et d’une double suspension arrière.

Une Royal Enfield Shotgun 650 pour bientôt ?

Les prototypes repérés en Inde suggéreraient l’existence de plusieurs motos : un cruiser / custom façon "Super Meteor" (autre nom donné à la déclinaison) et un bobber. Certaines de ces machines ont été vues accessoirisées par une grande bulle, de la bagagerie, un dosseret, voire même par une selle monoplace similaire à celle de la SG650 de l’EICMA.

Si ces motos venaient à être commercialisés, elles pourraient non seulement faire de l’ombre à la Honda CMX 500 Rebel sur le marché, mais aussi - en poussant un peu ! - aux customs british de plus grosses cylindrées telles que les Triumph Speedmaster et Bobber.

Bien entendu, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Mais la SG650 (la fameuse "Shotgun" en rumeur depuis plus d’un an) pourrait bel et bien voir le jour.

En plus d’une Hunter 350, d’une potentielle Himalayan 450 (voire 650 ?), Royal Enfield nous réserve bien des surprises.