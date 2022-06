En Inde comme ailleurs, les Meteor 350 et Classic 350 sont appréciées ! Il n’est donc pas étonnant de voir Royal Enfield capitaliser sur la plateforme de son petit mono en complétant sa gamme avec la Hunter, en rumeur depuis 2 ans.

Ce à quoi ressemblerait la Royal Enfield Hunter 350

Vous n’appréciez pas le style custom de la Meteor ou les lignes oldschool de la Classic ? Il est alors possible que la Hunter vous fasse de l’oeil. A l’instar de la récente Scram 411 face à l’Himalayan 411, la Royal Enfield Hunter serait une version plus épurée, légère et moins chère que ses deux soeurs. On retrouverait bien sûr le petit mono développant 20 chevaux pour 27 Nm de couple, adapté aux cycles urbains et aux balades tranquilles sur le réseau secondaire.

On attend désormais les premières images et infos, qui devraient arriver d’ici peu.