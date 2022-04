D’après la presse indienne, Royal Enfield travaillerait sur une version 450 cm3 de son Himalayan. De fait, elle se situerait entre la nouvelle Scram 411 et la potentielle Himalayan 650.

Le média indien évoque un monocylindre à refroidissement liquide de 452 cm3 développant 40 chevaux pour 40 Nm de couple. Si ces informations sont confirmées, tout porte à croire que ce trail sera conçu pour rivaliser avec les BMW G310GS et KTM 390 Adventure.

Equipée de roues à rayons de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière, d’une garde au sol importante, de suspensions à large débattement et d’une longue selle plate, cette moto devrait être parée pour le tout-terrain. Aussi, la moto bénéficierait d’une boite à six rapports, de plusieurs de modes de conduite et d’un contrôle de traction.

Cette déclinaison 450 cm3 de l’Himalayan débarquerait au printemps 2023. .. À suivre !