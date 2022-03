Alors que la Royal Enfield Himalayan 650 - toujours en rumeur - se fait attendre, la firme indo-anglaise s’apprête à dévoiler la Scram 411, une version scrambler de son Himalayan 411. Moins haute et plus trapue que son alter-ego tout-terrain, elle pourrait faire le bonheur des motardes et motards à la recherche d’un petit scrambler pas cher... Notamment chez les permis A2 !

Royal Enfield Scram 411 : l’Himalayan "scramblerisée"

En attendant les photos "officielles", voilà ce à quoi pourrait ressembler la Scram 411

Si rien n’a été encore présenté officiellement, on peut d’ores et déjà relever quelques détails qui différencient la Scram 411 de son homologue trail. Le train avant reçoit une roue de 19 pouces, soit légèrement plus petite que la roue de 21 de sa grande soeur. La roue arrière quant à elle, maintient ses 17 pouces. En revanche, la garde au sol serait réduite de 200 millimètres, soit 20 mm de moins que l’Himalayan.

Du reste, les changements sont essentiellement esthétiques : carénages, selle, phare et garde-boues en font une moto relookée en petite baroudeuse typée scrambler. Comme son nom l’indique, la Scram 411 sera propulsée par le fameux mono de 411 cm3 cadencé par 24 ch et 32 Nm de couple.

Rendez-vous le 15 mars 2022 pour en savoir plus !