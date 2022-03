Les motos néo-rétro ont le vent en poupe depuis quelques années, y compris chez les débutants ! Et pour cause, dès l’obtention du permis A2, on peut accéder à la plupart des motos du segment : BMW R NineT Pure, Kawasaki Z650 RS, toute la gamme Royal Enfield... et bien d’autres !

Kawasaki W800, Triumph Street Twin 900, Royal Enfield Interceptor 650 A2 : difficile de choisir !

Pour cette nouvelle émission dédiée aux permis A2, nous avons placé Nicolas, le jeune permis de la rédaction, sur trois motos aux caractères bien distincts. Nadège, avec ses 4 ans de permis, a également essayé les machines. Laquelle aura leurs préférences ?