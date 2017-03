Malgré un physique jugé ingrat par beaucoup,et ce même après son léger lifting de 2011, ce trail a toujours été bien classé lors nos comparatifs. Sa nouvelle ligne se pare maintenant de l’incontournable bec de canard (initié sur les DR) alors que l’échappement, positionné plus bas se donne des airs de roadster. Selle, carénages, réservoir sont nouveaux aussi et au final, la V-Strom XT fait plus moderne et plus dynamique, et sa ressemblance avec sa grande soeur 1000 est troublante.

Prise en main

Une fois au guidon, on trouve une position trail classique et confortable, dos droit et jambes bien à l’aise. Le réservoir comme la selle, plus fins sur leur avant, facilitent la prise en main aux petits gabarits en limitant l’effet d’arcade.

Partie-cycle bluffante

La V-Strom XT cache bien son jeu car et ses capacités dynamiques sont franchement bluffantes à rythme soutenu malgré un fourche non réglable un amortisseur sans bonbonne séparée. La raison ? La neutralité du châssis et une nouvelle monte pneumatiques (Bridgestone Battlax Adventure A 40) qui lui donnent des ailes. Pif-paf, freinages tardifs ou sur l’angle, la V-Strom officie (presque) comme un roadster, au point d’aller gratter les repose-pieds. Comme quoi, nul besoin d’avoir de l’équipement de haute technicité pour être performant, quand une géométrie de partie cycle est bien née dès le départ...

Moteur linéaire

C’est moins enthousiasmant côté mécanique. Elle fait la besogne avec 2ch supplémentaires malgré le passage à la norme Euro 4 - notamment entre de 3500 à 7000 tr/min - mais sans montrer un franc caractère pour un twin. Et la transmission demande un temps de rodage : la descente des rapports ne présentaient pas la douceur habituelle…Mais il est utile de préciser que nos machines d’essai n’avaient même pas 100 km dans les bielles, ce qui est peu pour des mécaniques à forte cylindrée unitaire.

ABS réactif

Le freinage, lui s’est montré convaincant et n’as jamais faibli. Bémol pour l’ABS, à l’avant, rentrant parfois précocement en action sur revêtements fripés lors de freinages appuyés. De plus, il n’est pas déconnectable, ce qui est regrettable pour qui pratique le « off road »… la seule solution étant d’aller déconnecter le fusible d’ABS sous la selle...A noter que cette nouvelle V Strom 650 s’équipe d’un antipatinage à deux niveaux, un plus pour la sécurité.

Verdict : ouverte à tout

Cette V-Strom 650 est plaisante, pratique, confortable(en solo comme en duo) et couvre un spectre d’utilisation très ouvert. Que demander de plus à une machine tarifée 8 890 € et dotées des belles jantes à rayons tangentiels ? On voit bien là qu’il n’est nul besoin de dépenser plus et que cette Suzuki, bien née, propose une évolution intelligente. Dommage cependant que le petit emplacement sous la selle ait été "squatté" par la boîte d’évent des gaz de la norme Euro 4.Pour loger son petit U ou son pantalon de pluie, il faudra passer par la case optionnelle du top case.