Pour le plus grand plaisir des amateurs de roadsters velus, ce ne sont pas moins de trois modèles que nous présente Triumph en cette belle soirée londonienne du 10 janvier :

un modèle d’entrée de gamme, la S ;

un modèle intermédiaire, la R ;

et un modèle « top of the line », la RS !

Ces patronymes ne sont pas seulement de belles lettres posées sur des réservoirs. Les différences sont réelles : moteur, châssis et équipements changent. Et plus on monte en gamme, plus on en a pour son argent !

Triumph Street Triple S

Dès le modèle « S », la Street offre un nouveau moteur annoncé à 113 ch (106 ch sur l’ancien modèle) et 7,4 m.kg de couple. Avec deux modes cartographiques (route et pluie) et un contrôle de traction qui se paramètre en fonction du mode cartographique sélectionné. Pour le reste, on garde « l’ancien » tableau de bord (revu), des freins et des suspensions classiques (étriers 2 pistons juxtaposés et suspensions Showa avant/arrière).

La Street Triple S sera disponible en version bridée à 47,5 ch pour les novices

Tarif : environ 8 900 €

Disponibilité : avril 2017 et mai 2017 pour la version 47,5 ch.

Triumph Street Triple R

La version « R » en offre une louche de plus, avec un bloc qui donne 118 ch et 7,9 m.kg de couple, deux modes cartographiques supplémentaires (Sport et Rider, ce dernier permet des paramétrages perso), des freins plus performants (Brembo M4-32, et pompe radiale) et des suspensions Showa haut de gamme (fourche SFF avant et amortisseur RSU). On note aussi l’arrivée d’un tableau de bord TFT de 5 pouces, d’un éclairage diurne DRL, d’une prise d’air dynamique (façon Speed Triple) et de petits détails de style : selle surpiquée, tête de fourche couleur carrosserie...

Prix de la Street Triple R : environ 10 500 €

Disponibilité : mai 2017

Triumph Street Triple RS

Enfin, la version haut de gamme, la « RS » offre 123 ch (et le même couple que la version R), une fourche Showa BPF, un amortisseur Ohlins à bonbonne séparée, des étriers Brembo M50 commandés par une pompe radiale de même facture et un équipement électronique évolué, comme un shifter « simple effet », un mode « track » pour les pistards et des éléments de carrosserie spécifiques : sabot moteur, capot de selle...

Prix de la Street Triple RS : environ 11 800 €

Disponibilité : mars 2017.