La lecture des dossiers de presse est parfois source de moments de joie intense ! Ainsi, on apprend qu’avec sa nouvelle tête de fourche, un brin redessinée, et qui entre en cohérence avec le reste de la famille Hornet, la 750 de cette année et la 1000 millésime 2024.

Difficile, toutefois, de ne pas éclater de rire en lisant que, grâce à son style streetfighter, la CB 500 Hornet possède une aérodynamique qui la fait gagner en vivacité et en agilité. On va donc se concentrer sur l’essentiel, à savoir que, comme pour bon nombre d’autres modèles de la gamme Honda, la CB500 Hornet se modernise gentiment avec l’apparition d’un nouveau tableau de bord TFT 5 pouces, connecté, et animé par un nouveau commodo gauche qui a le bon sens d’être rétro-éclairé pour les longues virées nocturnes. Ça, c’est bien !

On apprécie également la possibilité de faire monter une fonction GPS via l’App Honda RoadSync du smartphone. Ce qui est bien, aussi, c’est l’arrivée d’un contrôle de traction. Oh, pour ceux qui, comme moi, ont connu les GSX-R 1100 sans assistance électronique, voir l’arrivée d’un tel bidule sur une moto A2 de 47 chevaux, c’est un peu too much, mais voilà, on vit dans un monde d’assistés et puis, des contrôles de traction, on en trouve aussi sur un scooter 125, alors… Il faut également reconnaître que ça peut quand même sauver la mise.

La CB500F n’avait pas besoin de plus que cela pour rester dans le coup : depuis son lancement en 2013, elle avait constamment évolué, avec un sérieux relooking en 2019, tandis que 2022 avait vu l’apparition de suspensions Showa (une chouette fourche SFF-BP de 41 mm), assortie d’un second disque de frein à l’avant, de nouvelles roues et d’un bras oscillant plus léger.

Pas de doutes à avoir : en 2024, la CB500 Hornet va continuer à être la chouchoute des moto-écoles et des motards et motardes débutants.

CB500 Hornet 2024 : en résumé

2 cylindres, 47 chevaux

Apparition d’un contrôle de traction

Tableau de bord TFT couleur de 5 pouces, connecté

Nouveau look

CB500 Hornet 2024 : fiche technique

Moteur : 2 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 471 cm3, 47 ch, 43 N.m

Réservoir : 17,1 litres

Poids : 188 kg

Hauteur de selle : 785 mm