Il y a tout juste 20 ans, Kawasaki présentait sa W650. Instigatrice du segment néorétro (avec une certaine Zephyr 750), cette petite moto allait marquer les esprits et inspirer les préparateurs. Pour se faire, la W650 puisait son inspiration dans l’histoire de la marque et plus précisément dans les formes de sa W1. Présentée à la fin des années 60, cette première W, très inspirée de la production britannique avec son bicylindre vertical, capitalisait sur la magie du Londres des années 1960, Ace Cafe en tête.

En 2019, la nouvelle W800 (déclinée en deux versions : Street et Cafe) reste sur le même crédo et espère, comme sa devancière, profiter du marché bien portant du néorétro. Sa pièce maîtresse reste ce magnifique bicylindre vertical refroidi par air, calé à 360°, et aisément reconnaissable à sa distribution latérale par arbre et couple conique ainsi qu’à ces deux jolis pots saucisson dont le chrome attire d’abord le regard avant de séduire l’oreille.

La banane à tous les régimes

Dès le démarrage, leur sonorité rauque rappelle à quel point il peut y avoir un air mélodieux dans le ronronnement d’un moteur. Et quel moteur ! Oh certes, sa puissance ne donne pas le tournis (avec 47,5 chevaux, la W800 est native A2), mais sa vie et son entrain sont communicatifs ! Plein à tous les étages, ce bicylindre parvient, avec un enthousiasme sans faille, à vous transporter et à vous coller une indéfectible banane à tous les régimes de sa plage d’utilisation. Les réjouissances du longue course ! Un bonheur que ne parviendront pas à entacher les 1 000 km parcourus à son guidon, aidé par une selle accueillante, un grand confort de suspension et des vibrations parfaitement maîtrisées. À l’exception notable du passager qui doit composer avec des vibrations dans les pieds et s’accommoder de poignées de maintien positionnées sous la selle et donc inatteignables.

Corne de vache

Au chapitre de l’agrément de conduite et de la facilité de prise en main, la W800 récolte la mention bien. Seul bémol, son large guidon d’inspiration américaine expose le buste à toutes les intempéries. A-t-on imaginé chez Kawa, qu’ainsi dotée, la W800 surferait sur la vague porteuse du flat track ? S’agit-il ainsi de récupérer quelques parts de marché états-unien ? Fallait-il à ce point marquer la différence avec la W800 Cafe, plus coûteuse avec son guidon plat, son tête de fourche et sa selle « façon » monoplace ? Bras écartés par le large guidon, pieds légèrement en avant, la nouvelle W800 impose une position d’inspiration custom qui ne nuit pas à sa maniabilité, mais expose de façon optimale le corps de son conducteur aux aléas climatiques – et nous n’avons pas manqué d’en subir quelques-uns en rentrant du ride Moto Magazine vers le Vosges Moto Estival à son guidon.

L’ombre au tableau

Le seul vrai reproche que nous pourrions faire à cette moto tient à son esthétique. Alors que les versions précédentes s’illustraient par leur robe chatoyante, la nouvelle W800 cède à la mode, pas très heureuse, du noir intégral. Bye bye jolis chromes et beau réservoir orné de logos en relief, de grips de genoux et d’une couleur biton ! L’austérité de la nouvelle W800 est loin d’avoir fait l’unanimité au sein de la rédaction et rend son tarif d’autant plus difficile à justifier. Si la W n’a jamais été une moto économique, y compris sur le marché de l’occasion, elle comptait lors de sa sortie, sur l’indigence de l’offre néorétro pour convaincre les passionnés de dépenser gros.

Verdict

20 ans après la sortie de la 650, l’offre a évolué. La W n’est plus seule en son royaume pour qui souhaite s’offrir une tranche de vintage. Cernée par les Moto Guzzi V7, Royal Enfield Interceptor et Triumph Street twin – toutes proposées à un tarif inférieur ! – la nouvelle mouture aura bien du mal à convaincre avec son tarif à 5 chiffres (10 049 € pour la Street, 10 849 € pour la Cafe).