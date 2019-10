Le millésime 2020 de la MT-03 (la 321 cm3, à ne pas confondre avec la MT-03, première du nom, motorisée par le mono des XT et XTZ660) se distingue de sa devancière, présentée en 2016, par une bouille plus agressive. Pour apporter un coup de jeune à son roadster, Yamaha a choisi de capitaliser sur le look dépouillé - au service marketing, on dit « hyper naked » - de la famille MT (241 000 ventes au total en 6 ans entre les MT125, MT-03, MT-07, MT-09 et MT-10). Ainsi, le classicisme du phare du millésime antérieur est abandonné au profit de deux feux de position obliques en forme d’amande auxquels s’ajoute un feu Led en position centrale. Reconnaissons que cette signature lumineuse donne une vraie personnalité à la MT-03.

Ergonomie

Le constructeur indique également avoir fait évoluer l’ergonomie de sa machine afin d’améliorer la position de conduite. La recette repose sur un réservoir plus échancré (toujours de 14 litres) et sur un guidon relevé. Notons également l’abandon du compte-tours à aiguille au profit d’un tableau de bord désormais 100% LCD.

Rigueur

Lors de l’essai routier du modèle 2016, notre journaliste essayeur François, pointait les limites des suspensions en usage sportif. Sur le modèle 2020, Yamaha annonce avoir accordé une attention particulière à ce point avec une fourche de 37 mm de diamètre, désormais inversée, de nouveaux paramètres de précharge et un ressort arrière plus rigide. Le bloc reste inchangé : un bicylindre de 321 cm3 développant 42 chevaux et un couple de 3 m.kg.

Disponibilité et prix

La nouvelle MT-03 sera disponible dès janvier 2020 au prix de 5499 € dans trois coloris : gris (ice fluo), bleu (icon blue) et noir (midnight black).